Липецкий мини-футбол полетел под откос?

Низкий КПД в атаке и грубые ошибки в обороне привели ко второму подряд поражению липчан.





Второе поражение подряд потерпел липецкий мини-футбольный клуб – теперь в Ставрополе от новичка Высшей лиги «Голден Игл» со счётом – 2:3.

Впрочем, ставропольцы не такие уж и новобранцы: по сути, это бывшая команда «Беркут» (Грозный), в прошлом сезоне выступавшая в Суперлиге, но теперь вынужденная сменить прописку на соседний регион. Не случайно «золотые» находятся на лидирующих позициях в «вышке», а после сегодняшней игры уже догнали в турнирной таблице команду из Липецка.

И все же не только это стало причиной сегодняшнего поражения липчан. Уже не в первый раз подопечных Рината Мусалова подвела катастрофическая игра в обороне. Ярким примером стал первый гол «Голден Игл» уже на 2-й минуте. Выступающий за Липецк Агидель Мадияров, пытаясь начать атаку, возле своих ворот сам угодил мячом в игрока соперника Андрея Графского, от ноги которого снаряд влетел в сетку мимо не ожидавшего такой «подставы» вратаря Леона Геджуа.

Липчанам удалось отыграться на 6-й минуте, причём после паса Артёма Зайцева Алексей Белоусов умудрился переправить мяч в ворота… животом.

Спустя несколько минут травму у Липецка получил Геджуа и место в воротах занял Никита Евтушенко. Но какая разница, кто защищает последний рубеж, если защита не справляется? Во второй раз вскрыть ворота липчан «Голден Игл» сумел с помощью банального аута. Антон Рубцов ввёл мяч в игру с помощью прострела, а совершенно забытый в паре метров (!) от ворот Ален Лович вновь вывел хозяев вперёд.

Пытаясь угнаться на мобильными ставропольскими игроками, Липецк всё чаще нарушал правила и за 4 минуты до перерыва очередной фол привёл к назначению дабл-пенальти (так в мини-футболе называется пенальти с 10 метров, который назначается всяких раз, когда команда израсходует лимит в 5 фолов за один тайм, прим.). При этом липчанин Белоусов вряд ли и сам сможет объяснить, зачем ему потребовалось откровенно бить по ногам соперника на чужой (!) половине поля, когда нашим воротам ничего не угрожало. К мячу подошёл опытный Графский и не оставил шансов Евтушенко – 3:1.

Спустя несколько секунд после многоходовой комбинации, в которой принял участие даже вратарь, Мадияров сократил отставание липчан – 3:2.

Все голы в этом матче были забиты до перерыва. Во втором тайме гости строже сыграли в обороне, но в атаке явно не преуспели. Даже переходя на игру в пять полевых игроков, когда функции вратаря-гонялы доверяли Никите Рычкову, Липецк не забил. Лидер команды и её лучший бомбардир (11 голов) африканец Янник в этой игре отметился лишь жёлтой карточкой. Вообще темнокожий футболист из Кот-д`Ивуара, штамповавший голы в начале сезона чуть ли не в каждой игре, сейчас сильно сдал. Свою роль сыграла и травма, от которой Янник Сомплей, видимо, полностью ещё не восстановился. Но вообще ивуариец рискует провести свой самый слабый сезон в России, ведь за 4 предыдущих чемпионата в российской Высшей лиге в составах «Беркута» и якутской «Зари» он не разу не забивал в чемпионате меньше 20 голов. А сейчас финиш уже видел, а забито почти вполовину меньше…

Отметим, что у хозяев одним из самых заметных сегодня был Игорь Зайков, прежде дважды переходивший в Липецк, но от его услуг почему-то в нашем клубе отказывались. А ещё в «Голден Игл» заявлены так и не появившийся сегодня на площадке воспитанник липецкого футбола вратарь Сергей Шуклов и Денис Голунов, когда-то переходивший в Липецк под шумную пиар-акцию, но так и не сыгравший за нашу команду ни одного матча, за исключением игр… чемпионата области.

В турнирной таблице Высшей лиги теперь сложилось троевластие. По 40 очков набрали Липецк, «Голден Игл» и подмосковный «Газпром-Бурение». У последнего есть ещё игра в запасе, так как назначенный на сегодня матч «бурильщиков» с уфимской «Алгой» перенесён на более поздний срок.

6 февраля «теневой лидер» «Газпром-Бурение» играет в Липецке – это будет важнейший матч.

Липецкая команда так гордилась промежуточным лидерством в Высшей лиге, что прямо посередине сезона (!) собрала пресс-конференцию, посвященную этому факту. Но мы писали, что судьба команды будет зависеть от результатов ближайших матчей с прямыми конкурентами: «Голден Игл», «Газпромом-Бурение» и столичным КПРФ-2 (13 февраля в гостях). Ставропольцам липчане уже проиграли…

«Голден Игл» (Ставрополь) – Липецкая область – 3:2 (3:2).

Голы: Графский, 2 (1:0). Белоусов, 6 (1:1) Лович, 18 (2:1), Графский, 21 (3:2 с 10 м.). Мадияров, 21 (3:2).

Фолы: 9 – 8 (5 – 6). Предупреждены: Янник, 7. Назаров, 30. Гуляйкин, 42 – все Липецкая обл.

30 января. Ставрополь. «Восток-Арена». Без зрителей.