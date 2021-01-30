Происшествия

59 минут назад

В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину

5 1304
#ДТП
2
В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину

Женщина госпитализирована.

Вчера вечером в Липецке на пешеходном переходе на улице Зои Космодемьянской сбили женщину.

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Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №249 на улице Зои Космодемьянской неподалёку от автобусной остановки.

33-летний водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая в результате аварии была госпитализирована.
5 1304
#ДТП
2

Комментарии (5)

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Гость222

5 минут назад
Артурчик, Там знаки весят и освещение замечательное, какую тебе еще разметку, водителю нужно правила выучить и за рулем мозги включать, а не лететь как ошпаренный по принципу "я один на трассе, как хочу, так и катаюсь".
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Перри Мейсон

9 минут назад
Это же Зоя....
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Артурчик

16 минут назад
На пешеходном переходе отсутствует дорожная разметка, предусмотренная ГОСТом. Должностные лица должны нести за это ответственность. Ау ГИБДД, где Ваша работа.
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!!!

21 минуту назад
???, а что цыгане не люди?
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???

30 минут назад
Цыгане?
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