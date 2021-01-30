Происшествия
59 минут назад
В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину
Женщина госпитализирована.
Вчера вечером в Липецке на пешеходном переходе на улице Зои Космодемьянской сбили женщину.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №249 на улице Зои Космодемьянской неподалёку от автобусной остановки.
33-летний водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая в результате аварии была госпитализирована.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №249 на улице Зои Космодемьянской неподалёку от автобусной остановки.
33-летний водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая в результате аварии была госпитализирована.
Гость222
Перри Мейсон
Артурчик
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