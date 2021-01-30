В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину

Женщина госпитализирована.

Вчера вечером в Липецке на пешеходном переходе на улице Зои Космодемьянской сбили женщину.Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №249 на улице Зои Космодемьянской неподалёку от автобусной остановки.33-летний водитель автомобиля "Фольксваген" допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая в результате аварии была госпитализирована.