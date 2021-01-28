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Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны после обысков в Москве
Брат основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Олег Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь после обыска квартиры в Москве задержаны на 48 часов.
"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", — написал Жданов в своем Twitter.
По его словам, Олега Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку. Туда же отправили юриста ФБК Любовь Соболь. Как уточнил ее адвокат Владимир Воронин, задержание происходит по 1 части 236 статьи уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
"Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38. По ч.1 ст. 236 — это полный бред и беспредел. Люба уже подозреваемая в этом мертворожденном уголовном деле",— написал Воронин в Twitter.
Ранее Жданов заявил об обысках в офисе ФБК, а также в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова.
По все обыски правоохранительные органы проводят в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE", - передает РИА Новости.
Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в различных российских городах. Участвовать в них призывали людей сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций 23 января состоялась в столице, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4000 человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в Москве свыше 1000 человек.