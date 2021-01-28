Общество

32 минуты назад

«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»

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#светофор #жалоба #дорожное хозяйство
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»

Дорожники обещают разобраться с накренившейся опорой.

В редакцию GOROD48 поступило обращение липчанки Ирины. Женщина обратила внимание на опасную ситуацию на проспекте Победы.

- На проспекте Победы, у остановки «Кольцевая», светофор прикреплён к трубе, которая деформирована у основания. При небольшом ветре светофор качает, и есть вероятность, что при сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть, - беспокоится Ирина.

Администрация Липецка намерена передать эту жалобу подрядчику, так как дорога еще не принята на баланс города.

- Проспект Победы еще не сдан и находится на балансе подрядной организации, которая проводила его реконструкцию. Однако уже в ближайшее время сотрудники «Липецкорсвета» выедут на место, чтобы провести обследование светофорного объекта и совместно с подрядчиком привести его в надлежащее состояние, - сообщили в городской администрации.

Напомним, реконструкция второй очереди проспекта Победы — от площади Кольцевой до площади Победы — проходила в 2020 году. Подрядчиком проекта стала компания «Руслан-1». Еще в прошлом году к качеству работу у мэрии, заказчика реконструкции, возникли претензии: подрядчик не получит полностью оплату, пока не устранит дефекты.

Кроме того, как установил суд, к реконструкции проспекта Победы подрядчик привлекал гастарбайтеров-нелегалов.
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#светофор #жалоба #дорожное хозяйство

Комментарии (2)

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002

23 минуты назад
Пока будет идти эта бумажная бюракратия,столб уже упадёт
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Витек

23 минуты назад
А пени за срыв сроков оплатят? И кураторов уволят?
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