Общество
32 минуты назад
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»
Дорожники обещают разобраться с накренившейся опорой.
В редакцию GOROD48 поступило обращение липчанки Ирины. Женщина обратила внимание на опасную ситуацию на проспекте Победы.
- На проспекте Победы, у остановки «Кольцевая», светофор прикреплён к трубе, которая деформирована у основания. При небольшом ветре светофор качает, и есть вероятность, что при сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть, - беспокоится Ирина.
Администрация Липецка намерена передать эту жалобу подрядчику, так как дорога еще не принята на баланс города.
- Проспект Победы еще не сдан и находится на балансе подрядной организации, которая проводила его реконструкцию. Однако уже в ближайшее время сотрудники «Липецкорсвета» выедут на место, чтобы провести обследование светофорного объекта и совместно с подрядчиком привести его в надлежащее состояние, - сообщили в городской администрации.
Напомним, реконструкция второй очереди проспекта Победы — от площади Кольцевой до площади Победы — проходила в 2020 году. Подрядчиком проекта стала компания «Руслан-1». Еще в прошлом году к качеству работу у мэрии, заказчика реконструкции, возникли претензии: подрядчик не получит полностью оплату, пока не устранит дефекты.
Кроме того, как установил суд, к реконструкции проспекта Победы подрядчик привлекал гастарбайтеров-нелегалов.
- На проспекте Победы, у остановки «Кольцевая», светофор прикреплён к трубе, которая деформирована у основания. При небольшом ветре светофор качает, и есть вероятность, что при сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть, - беспокоится Ирина.
Администрация Липецка намерена передать эту жалобу подрядчику, так как дорога еще не принята на баланс города.
- Проспект Победы еще не сдан и находится на балансе подрядной организации, которая проводила его реконструкцию. Однако уже в ближайшее время сотрудники «Липецкорсвета» выедут на место, чтобы провести обследование светофорного объекта и совместно с подрядчиком привести его в надлежащее состояние, - сообщили в городской администрации.
Напомним, реконструкция второй очереди проспекта Победы — от площади Кольцевой до площади Победы — проходила в 2020 году. Подрядчиком проекта стала компания «Руслан-1». Еще в прошлом году к качеству работу у мэрии, заказчика реконструкции, возникли претензии: подрядчик не получит полностью оплату, пока не устранит дефекты.
Кроме того, как установил суд, к реконструкции проспекта Победы подрядчик привлекал гастарбайтеров-нелегалов.
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Витек