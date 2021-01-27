Спорт

58 минут назад

Липчанка стала одной из лучших в мире по разгону 165-килограммового боба

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#Бобслей #Анастасия Курышева
Липчанка стала одной из лучших в мире по разгону 165-килограммового боба

Бобслейной трассы в Липецкой области никогда не было, а бобслеисты растут. 

Липчанка Анастасия Курышева завоевала «серебряную» медаль первенства мира по бобслею среди юниоров до 23-х лет, который прошёл в швейцарском Санкт-Морице.

Студентка ЛГПУ выступила в качестве разгоняющей боба-двойки с рулевой Анастасией Макаровой. 
В бобслее каждому экипажу даются по два спуска по специальному жёлобу, на оба заезда в сумме россиянки потратили 2 минуты 22,12 секунды. От чемпионок француженок Марго Бош и Стринджер Мэдисон наши соотечественницы отстали всего на две десятые (!) секунды. Замкнули «тройку» призёров девушки из Словакии (2:24,55). 

Результаты Курышевой и Макаровой также засчитывались в проходившим параллельно первенстве среди молодежи до 26-лет. Здесь россиянки были 8-ми, а победили Лаура Нолте и Дебора Леви из Германии – 2:19,55.
Любопытно, что своей бобслейной трассы в Липецкой области никогда не было, а бобслеисты есть. Курышева пришла в зимний вид спорта традиционным маршрутом – из лёгкой атлетики, где раньше занималась бегом на короткие дистанции. Когда-то по этому пути проследовал известный спортсмен Максим Мокроусов, который первым из наших земляков решил отправиться из «королевы спорта» в бобслей и стал единственным в истории липчанином, которому удалось принять участие в «белой» Олимпиаде. В 2014 году на Играх в Сочи Максим занял 15-е место в экипаже «четвёрки» с рулевым Александром Касьяновым.

Бобслей – тяжёлый вид спорта. Задача разгоняющего – сорвать и придать начальное ускорение 2-метровому бобу, который для двух членов экипажа весит 165 кг без учёта веса самих спортсменов. 
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#Бобслей #Анастасия Курышева

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