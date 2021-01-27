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сегодня, 14:34

В Тамбове мужчина зарезал своего приятеля

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#убийство

27-летний парень во время распития спиртных напитков зарезал 54-летнего приятеля.

Днем 25 января в Тамбове во дворе одного из домов по улице Советской было обнаружено тело 54-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным городским отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело об убийстве, в совершении которого подозревается 27-летний местный житель.

По предварительным данным, в ночь с 23 на 24 января текущего года погибший и подозреваемый распивали спиртные напитки в доме общей знакомой. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в область шеи. От полученного ранения мужчина сразу скончался. Затем, с целью скрыть следы преступления, злоумышленник переместил тело погибшего во двор соседнего сгоревшего дома.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.
140
#убийство

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