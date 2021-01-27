Происшествия

9 минут назад

62-летний липчанин зарезал своего 37-летнего сына

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#убийство
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62-летний липчанин зарезал своего 37-летнего сына

Конфликт разыгрался среди ночи.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 62-летнего мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство собственного сына.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, убийство произошло 23 августа прошлого года в период с полуночи до часа ночи в квартире осуждённого. Отец и сын вместе выпивали, а потом поссорились.

В какой-то момент конфликт между мужчинами, оба из которых были сильно пьяны, обострился: сын стал размахивать кулаками, а отец, который до этого резал продукты на кухне, кухонным ножом уже в коридоре ударил сына прямиком в грудь. 37-летний мужчина сразу упал и захрипел.

Отец испугался, вызвал «Скорую помощь», и сразу же позвонил жене, которая в этот день ночевала у родственников – рассказал, что у них с сыном произошёл конфликт, и теперь тот истекает кровью. Когда жена прибежала, молодой мужчина ещё хрипел, а его отец что-то кричал. Женщина вызвала полицию, и сыноубийцу тут же задержали.

Мужчина написал явку с повинной, всячески помогал следствию и искреннее раскаялся. Учитывая пожилой возраст и состоянием здоровья мужчины, а также то, что у него на иждивении внучка, по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» 62-летнего липчанина приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
290
#убийство
2

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