Жильцы высотки забили канализацию предметами гигиены

и теперь их подвал затоплен фекалиями.

Жильцы 80-квартирного дома по улице Коцаря, 3 в Липецке стали жертвами собственного скудоумия: кто-то стал выбрасывать в унитаз предметы гигиены - влажные салфетки, женские штучки и даже колготки! В итоге канализационные колодцы у дома затампонировались настолько глухо, что очистить их может только спецтехника АО «ЛГЭК».Однако, судя по жалобам жильцов этого дома в УК «Новый Альянс» и в редакцию GOROD48, муниципальные коммунальщики не спешат приходить им на помощь. В итоге канализационные стоки, не попадая в сборный коллектор 29-го микрорайона, текут прямиком в подвал.- В подъезде стоит неприятный запах, - жалуются люди, чьи соседи устроили им натуральный экоцид.Сотрудники управляющей компании говорят, что канализация у дома №3 - тупиковая. Никакие иные сточные воды кроме тех, которые производят его жильцы, в нее не попадают.В последний раз аварийка АО «ЛГЭК» приезжала на ликвидацию засора неделю назад. Тогда из канализационного колодца рабочие вытащили порядка кубометра бытового мусоры. Эта горка так и осталась лежать немым укором на углу дома. Но, судя по всему, тех, кто использует унитаз как мусоропровод, это не смутило: канализация на минувших выходных забилась вновь.С 25 января руководство управляющей компании трижды обращалось в АО «ЛГЭК» за помощью. В последний раз это было сделано сегодня утром. Однако несмотря на то, что по договору между УК и ЛГЭКом предполагает ликвидацию засора в течение восьми часов после получения коммунальной организацией соответствующей заявки, «аварийка» к дому №3 по улице Коцаря так и не приехала.- Аварийная бригада сегодня запланировала выезд по этому адресу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».