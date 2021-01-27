Общество

сегодня, 09:58

Жильцы высотки забили канализацию предметами гигиены

18 1840
#ЖКХ
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Жильцы высотки забили канализацию предметами гигиены

и теперь их подвал затоплен фекалиями.

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Жильцы 80-квартирного дома по улице Коцаря, 3 в Липецке стали жертвами собственного скудоумия: кто-то стал выбрасывать в унитаз предметы гигиены - влажные салфетки, женские штучки и даже колготки! В итоге канализационные колодцы у дома затампонировались настолько глухо, что очистить их может только спецтехника АО «ЛГЭК».

Однако, судя по жалобам жильцов этого дома в УК «Новый Альянс» и в редакцию GOROD48, муниципальные коммунальщики не спешат приходить им на помощь. В итоге канализационные стоки, не попадая в сборный коллектор 29-го микрорайона, текут прямиком в подвал.

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- В подъезде стоит неприятный запах, - жалуются люди, чьи соседи устроили им натуральный экоцид.

Сотрудники управляющей компании говорят, что канализация у дома №3 - тупиковая. Никакие иные сточные воды кроме тех, которые производят его жильцы, в нее не попадают.

В последний раз аварийка АО «ЛГЭК» приезжала на ликвидацию засора неделю назад. Тогда из канализационного колодца рабочие вытащили порядка кубометра бытового мусоры. Эта горка так и осталась лежать немым укором на углу дома. Но, судя по всему, тех, кто использует унитаз как мусоропровод, это не смутило: канализация на минувших выходных забилась вновь.

С 25 января руководство управляющей компании трижды обращалось в АО «ЛГЭК» за помощью. В последний раз это было сделано сегодня утром. Однако несмотря на то, что по договору между УК и ЛГЭКом предполагает ликвидацию засора в течение восьми часов после получения коммунальной организацией соответствующей заявки, «аварийка» к дому №3 по улице Коцаря так и не приехала.

- Аварийная бригада сегодня запланировала выезд по этому адресу, - сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК».
18 1840
#ЖКХ
2

Комментарии (18)

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Reg

4 минуты назад
Из колхоза в Липецк с мат .капиталом под ипотеку легко, а вот колхоз из них убрать как видим не в какую.
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Хряки

18 минут назад
Ещё бычки около лифта. Чтож вы в банку свои окурки слюнявые не собираете. Свинья . Ленивое быдло
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Молодцы ,

23 минуты назад
сами устроили гадюшник ,животные !
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Викторм

25 минут назад
Какие-то животные в этом доме живут...
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Ах какие

25 минут назад
Наши дамы милые! И такие чистюли!
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Наша раша

27 минут назад
А кто это сделал?))
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48

33 минуты назад
не спасайте идиотов, пусть пожинают плоды своего труда
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Житель7

35 минут назад
У нас в 17-этажке тоже самое - памперсы, цементный раствор и др. Сами себе гадим.
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Animal planet.

36 минут назад
Зато посты чуть ли не через день,о том что собаки все загадили. Вы на себя посмотрите засранцы.
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Житель этого района

39 минут назад
Разовая дополнительная графа, не все же жильцы это делают!!!!
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