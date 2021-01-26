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сегодня, 13:49
В России зафиксировали рекордный рост цен на коммунальные услуги
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Рост цен на коммуналку стал рекордным за последние 19 лет.
Цены на услуги ЖКХ в России увеличились на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, что является рекордным показателем за 19 лет, - пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По словам специалистов, ситуация с подобным ростом цен обусловлена пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капремонт.
В 15 российских регионах эксперты зафиксировали повышение цен выше уровня инфляции, например, в Республике Коми, где цены на коммунальные услуги подорожали на 16,2%.
За год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение — на 4,78%, горячая вода — на 4,32%, электричество — на 3,96% и отопление — на 3,36%.
Цена за горячее водоснабжение стремительнее всех регионов повысилась в Республике Алтай (на 12,2%), стоимость электроэнергии — в Иркутской области (более чем на 5%), а плата за отопление — в Севастополе (на 10%).
Выше всего коммунальные услуги стали в Республике Коми с подорожанием на 16,2 %. В этом рейтинге также оказались Воронежская область (на 7,8%), Забайкальский край (на 7,1%), Кемеровская область (на 6,7%), Республики Удмуртия (на 6,6 %) и Тыва (на 5,8%), а также Архангельская (на 5,4%) и Амурская области (на 5,1%).
По словам специалистов, ситуация с подобным ростом цен обусловлена пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капремонт.
В 15 российских регионах эксперты зафиксировали повышение цен выше уровня инфляции, например, в Республике Коми, где цены на коммунальные услуги подорожали на 16,2%.
За год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение — на 4,78%, горячая вода — на 4,32%, электричество — на 3,96% и отопление — на 3,36%.
Цена за горячее водоснабжение стремительнее всех регионов повысилась в Республике Алтай (на 12,2%), стоимость электроэнергии — в Иркутской области (более чем на 5%), а плата за отопление — в Севастополе (на 10%).
Выше всего коммунальные услуги стали в Республике Коми с подорожанием на 16,2 %. В этом рейтинге также оказались Воронежская область (на 7,8%), Забайкальский край (на 7,1%), Кемеровская область (на 6,7%), Республики Удмуртия (на 6,6 %) и Тыва (на 5,8%), а также Архангельская (на 5,4%) и Амурская области (на 5,1%).
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