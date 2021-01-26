В Ельце вычислен новогодний вор

Мужчина обокрал женщину, которая торговала елками.

В конце 2020 года в отделение полиции в Ельце обратилась местная жительница. Женщина перед Новым годом занималась торговлей новогодними елками, неизвестный лишил ее товара на 4 400 рублей. На ночь свой товар предпринимательница оставляла во дворе жилых домов за ограждением, которое запирала на навесной замок. Было установлено, что неизвестный воспользовался отсутствием надёжной охраны, перелез через забор, затем перекинул через него 11 елей и скрылся с места происшествия, намереваясь их продать на следующий день.



По горячим следам полиция установила злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Подозреваемый свою вину признал полностью и дал признательные показания. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательство о явке, сообщает ОМВД России по Ельцу.