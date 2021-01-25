В России

24 минуты назад

В России получили первый снимок «британского» штамма коронавируса

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#коронавирус

Новосибирский научный институт «Вектор» первым в мире получил фото нового штамма коронавируса, обнаруженного в начале декабря в Великобритании.

Ученым Роспотребнадзора удалось получить первое изображение так называемого "британского" штамма нового коронавируса.

ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал новый "британский" штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре прошлого года.

Снимок мутации под микроскопом был получен в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.
Электронная микрофотография была получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм.

Зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В декабре 2020 года в Великобритании нашли новую мутацию SARS-CoV-2. Позже стало известно, что новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее исходника. Однако информации о повышенной летальности нет, - передает РИА-Новости.
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#коронавирус

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