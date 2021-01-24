Общество

26 минут назад

Востановление водоснабжения новых районов отодвигается до девяти вечера

3 461
#коммунальная авария
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Востановление водоснабжения новых районов отодвигается до девяти вечера

Специалистам удалось провести технологическое переключение домов 28, 29 и 30 микрорайонов к сетям и сократить число домов, где отсутствует холодная вода, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Сейчас отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. Катукова 25,27,29,29а,31,33,35,37,37а,39,39а,41,43,вл.51,стр.27а,
ул.Л.Кривенкова 11,11а,13,13а,15,17,7а,9,
ул.Э.Белана 1,11,11а,13,3,5,7,9,
ул.Стаханова 36,40,42а,44,46,48,48а,50,52,
ул.Хорошавина 1,10,11,11а,11б,12,13,14,15,16,17,19,2,21,23,27,29а,3,4,6,8,9,9а,стр.2,
ул.Шуминского 1,1/1,10,14,15,16,17,19,1а,3,6,7,8а
ул.Им.Москаленко,1.

Подвоз воды организован по адресам: ул.Стаханова, 36, ул.Хорошавина, 14, ул.Катукова, 39, а также по заявкам жителей.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на месте работают 10 единиц техники и 15 сотрудников компании. Ликвидация последствий утечки осложнена глубиной залегания трубопровода - она составляет около четырёх метров.

- Уже завершено дренирование и отключены повреждённые врезки - вводы в торговый центр. Сейчас мы проводим земляные работы - необходимо убедиться, что магистральный трубопровод не повреждён. Если он цел, то начнём заполнять систему водой. Завершить ремонтно-восстановительные работы планируем к 21.00. Ещё раз приносим жителям извинения за неудобства, - отметили в ресурсоснабжающей организации.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, что на перебои с водоснабжением и отоплением жильцы многоквартирных домов начали жаловаться 23 января.
3 461
#коммунальная авария
1

Комментарии (3)

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Ольга

2 минуты назад
Когда закончится этот беспредел?! Почти сутки без воды в выходные!!! Ситуация повторяется снова и снова. Безобразие полное.
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Берг

4 минуты назад
Осталось еще свет отрубить.До полного счастья.
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Пенсионер

5 минут назад
Дай бог завтра к утру доделают.
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