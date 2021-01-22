Происшествия

36 минут назад

В историю об оставленных в 20-градусный мороз в машине детях вмешалась прокуратура

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#конфликт #дети
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В историю об оставленных в 20-градусный мороз в машине детях вмешалась прокуратура

Действиям полицейских, задержавших на 4 часа маму малышей, дадут правовую оценку.

Вчерашняя публикация на GOROD48 «Предполагалось, что явка с повинной ускорит наше возвращение к детям, но...» заинтересовала прокуратуру.

- В прокуратуру Октябрьского района Липецка поступило обращение липчанки, которая явилась в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку для дачи объяснений по пропаже бойлера из одного из магазинов. Все это время в припаркованной у здания отдела полиции находились двое ее малолетних детей. По словам заявительницы, она неоднократно просила дать ей возможность выйти к детям, но ей в этом препятствовали. Прокуратура проведет проверку действий сотрудников полиции по данному заявлению и даст им правовую оценку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

Напомним, что отец детей был приглашен в седьмой отдел полиции на 15-20 минут для дачи показаний по ДТП, в котором якобы фигурировал его автомобиль. Удивленный сообщением (машина была в автосервисе на ремонте), Роман Соловьев поехал в полицию с женой и детьми, предполагая что инцидент будет разрешен за несколько минут и вся семья поедет дальше по своим делам. Оставив в машине малолетних детей за смартфоном с мультфильмами, их родители вошли в отдел полиции и узнали, что их обвиняют в краже водонагревателя.

Инцидент с перепутанным сотрудниками магазина товаром (Роман вместо купленного умывальника погрузил в багажник автомобиля бойлер) имел место быть 27 декабря 2020 года. Соловьевы, по их словам, в новогодней кутерьме забыли вернуть не свою вещь, а потом откладывали поездку в магазин со дня на день. В итоге разбирательства в полиции закончились тем, что маму детей отпустили из полиции через 4 часа после допроса. Женщина обнаружила зареванных детей, один из которых даже описался от холода и страха в холодной машине. С ее мужа обвинения в краже сняли через 29 часов после задержания.
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#конфликт #дети
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Комментарии (9)

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житель

5 минут назад
Думаю разберутся прокуроры,с тем,что полицейский изначально сообщил родственникам москвича,что он,якобы сбил человека и скрылся.
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Безмасочник

5 минут назад
Явное превышение служебных полномочий и полная юридическая некомпетентность. Ведь ясно с самого начала, что кража здесь не пройдёт, поскольку не было тайного завладения вещью. И зачем было нужно обманывать человека, чтобы вызвать его в полицию?
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Для прокуратуры

8 минут назад
Подобная история была. Держали с голодным ребенком только. Весь день. Им плевать на все. И из ничего состряпали дело. Это даже потом судья подтвердил в суде. Зачем они так делают,как звери? Из ничего сделать чего,и малыши им побоку.
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Зачем дети там вообще оказались???? Родители

11 минут назад
Во вторых нужно было сразу вернуть не свою вещь и проблем можно было избежать, но мотив их поведения знают только они. На словах никто не признается в краже чужого товара, а на деле это так и есть. Вернуть они хотели)))
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Один

20 минут назад
Их не посадили, потому что они москвичи
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Animal planet.

21 минуту назад
А я всегда говорил тут вам не там. А США такого бы не допустили.
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цирк

23 минуты назад
полицаи не виноваты, а виноват тот, кто их туда взял-145 процентов
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