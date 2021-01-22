Происшествия
36 минут назад
В историю об оставленных в 20-градусный мороз в машине детях вмешалась прокуратура
Действиям полицейских, задержавших на 4 часа маму малышей, дадут правовую оценку.
Вчерашняя публикация на GOROD48 «Предполагалось, что явка с повинной ускорит наше возвращение к детям, но...» заинтересовала прокуратуру.
- В прокуратуру Октябрьского района Липецка поступило обращение липчанки, которая явилась в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку для дачи объяснений по пропаже бойлера из одного из магазинов. Все это время в припаркованной у здания отдела полиции находились двое ее малолетних детей. По словам заявительницы, она неоднократно просила дать ей возможность выйти к детям, но ей в этом препятствовали. Прокуратура проведет проверку действий сотрудников полиции по данному заявлению и даст им правовую оценку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Напомним, что отец детей был приглашен в седьмой отдел полиции на 15-20 минут для дачи показаний по ДТП, в котором якобы фигурировал его автомобиль. Удивленный сообщением (машина была в автосервисе на ремонте), Роман Соловьев поехал в полицию с женой и детьми, предполагая что инцидент будет разрешен за несколько минут и вся семья поедет дальше по своим делам. Оставив в машине малолетних детей за смартфоном с мультфильмами, их родители вошли в отдел полиции и узнали, что их обвиняют в краже водонагревателя.
Инцидент с перепутанным сотрудниками магазина товаром (Роман вместо купленного умывальника погрузил в багажник автомобиля бойлер) имел место быть 27 декабря 2020 года. Соловьевы, по их словам, в новогодней кутерьме забыли вернуть не свою вещь, а потом откладывали поездку в магазин со дня на день. В итоге разбирательства в полиции закончились тем, что маму детей отпустили из полиции через 4 часа после допроса. Женщина обнаружила зареванных детей, один из которых даже описался от холода и страха в холодной машине. С ее мужа обвинения в краже сняли через 29 часов после задержания.
- В прокуратуру Октябрьского района Липецка поступило обращение липчанки, которая явилась в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку для дачи объяснений по пропаже бойлера из одного из магазинов. Все это время в припаркованной у здания отдела полиции находились двое ее малолетних детей. По словам заявительницы, она неоднократно просила дать ей возможность выйти к детям, но ей в этом препятствовали. Прокуратура проведет проверку действий сотрудников полиции по данному заявлению и даст им правовую оценку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Напомним, что отец детей был приглашен в седьмой отдел полиции на 15-20 минут для дачи показаний по ДТП, в котором якобы фигурировал его автомобиль. Удивленный сообщением (машина была в автосервисе на ремонте), Роман Соловьев поехал в полицию с женой и детьми, предполагая что инцидент будет разрешен за несколько минут и вся семья поедет дальше по своим делам. Оставив в машине малолетних детей за смартфоном с мультфильмами, их родители вошли в отдел полиции и узнали, что их обвиняют в краже водонагревателя.
Инцидент с перепутанным сотрудниками магазина товаром (Роман вместо купленного умывальника погрузил в багажник автомобиля бойлер) имел место быть 27 декабря 2020 года. Соловьевы, по их словам, в новогодней кутерьме забыли вернуть не свою вещь, а потом откладывали поездку в магазин со дня на день. В итоге разбирательства в полиции закончились тем, что маму детей отпустили из полиции через 4 часа после допроса. Женщина обнаружила зареванных детей, один из которых даже описался от холода и страха в холодной машине. С ее мужа обвинения в краже сняли через 29 часов после задержания.
житель
Безмасочник
Для прокуратуры
Зачем дети там вообще оказались???? Родители
Один
Animal planet.
цирк