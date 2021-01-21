«Предполагалось, что явка с повинной ускорит наше возвращение к детям, но...»

Детский реабилитолог и его жена были обманом приглашены в отдел полиции на 20 минут. К своим малолетним детям, оставленным в 20-градусный мороз в машине, Наталья вернулась через 4 часа, а ее муж получил свободу через 29 часов после нелепого обвинения в краже бойлера.

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Знали бы жители Москвы, как закончатся их новогодние каникулы в Липецке, точно остались бы дома. Но со своими малолетними детьми дошкольного возраста Роман и Наталья Соловьевы приехали в гости к родственникам и влипли в крайне неприятную историю.



В десятом часу утра 19 января Роману позвонила его мама и сообщила, что только что к ней домой на улицу Хорошавина приходил полицейский, который сказал, что принадлежавший ее сыну автомобиль «Хонда» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Перезвонившему по оставленному полицейским номеру Роману велели подъехать в отдел полиции №7 УМВД России по Липецку минут на 15-20. Говорить было не о чем - автомобиль жителя Москвы стоял в ремонте и, понятно, что сообщение об аварии с его участием было какой-то ошибкой.



- Где-то в половине 12 дня мы собрали детей, оделись сами и поехали из села Крутогорье, где живут мои родители, в седьмой отдел полиции на улицу Стаханова. Пока мы ехали, мужу на мобильный телефон звонил полицейский и уточнял, где мы. У отдела полиции мы припарковались ровно в полдень и вошли в здание. Так как речь шла о недоразумении, мы оставили в машине наших малолетних детей смотреть мультики на смартфоне, - рассказывает GOROD48 предысторию своего общения с полицейскими Наталья Соловьева.



Препровожденные в отдельный кабинет москвичи задали вопрос о том, в чем дело? Им ответили, что сейчас придет человек, у которого к ним вопрос по какому-то бойлеру. И он пришел - через час. От полицейского Соловьевы узнали, что их обвиняют в хищении из магазина имущества на 6 тысяч рублей.



- Вы украли бойлер? Вы признаете свою вину? - от таких вопросов мы просто опешили. Муж в ответ спросил у полицейского, в чем ему нужно признаться?. Оказалось, в том, что 27 декабря 2020 года он умышлено похитил бойлер, - говорит Наталья.



В тот день в магазине бытовой техники Роман по просьбе жены получал по чеку приобретенный ею товар - умывальник. Не обратив внимания на выданную ему коробку сотрудником магазина мужчина загрузил ее в багажник автомобиля и отвез в квартиру тестя и тещи на улицу Хорошавина. Там покупки переложили в кладовку и заметили, что на коробке изображен водонагреватель, а не умывальник. Но в тот же день - а было уже поздно - в магазин Роман не поехал, так как машина была нужна тестю для перевозки елки. Затем всех закружила предновогодняя кутерьма, потом и новогодняя. Выпал снег, и москвичи старались оторваться с детьми по максимуму, предаваясь зимним забавам. Про коробку с бойлером они забыли, но об этой оплошности им напомнили в полиции.



- В ответ на пояснения моего мужа сотрудник полиции сказал, что если Рома не признается в хищении, то они квалифицируют хищение как группу лиц, действующую в сговоре. «Оформим как мошенничество, будете вы - вместе с женой - мошенники, красивая история получится, будет что рассказать внукам», - сказал он. Другая женщина-полицейская раз за разом говорила, что напиши, мол, признание и уголовное дело потом будет прекращено за примирением сторон. «Один раз приедешь из Москвы на допрос, а потом еще разок - в суд». Сотрудница по имени Екатерина вставила в наш разговор следующее предложения: «Вы что тупорылые?! Не можете понять, что можете обойтись малой кровью?» С руководством магазина они договорятся сами. Но я что, преступница? А мой муж? Что он такого сделал? Забрал по чеку в зоне выдачи товара нашу покупку, которая оказалась не той? - рассказывает о допросе Наталья.



Несмотря на то, что Соловьевы не раз говорили о ждущих их в машине маленьких детях в возрасте 4-х и 6-ти лет, один из которых болен ДЦП, Наталью отпустили из полиции через 4 часа. Женщина обнаружила зареванных детей, один из которых даже описался от холода и страха в холодной машине (на улице стоял 20-градусный мороз).



Приехав к родителям, Наталья отдала полицейским запечатанную коробку с бойлером, ожидая, что после этого отпустят и мужа. Но он вернулся домой только через 29 часов после задержания.



- Спасибо нашему адвокату Виктору Михееву и какому-то разобравшемуся в ситуации сотруднику прокуратуры, который отказался визировать документ о возбуждении уголовного дела. Отпуская меня, полицейский Сучков даже извинился за то, что мы и наши дети понесли определенные страдания, сказав, впрочем, что это его работа, - сказал Роман.



Но просто так с Романом не расстались. Перед этим он оплатил штраф за нарушение Кодекса об административном правонарушении: его обвинили в матерной ругани в общественном месте.



- Предполагалось, что явка с повинной ускорит наше возвращение к детям, но... Я был вынужден перейти во время моего нахождения в отделе полиции на мат. Просто потому, что все сотрудники полиции просто на нем разговаривали, - сказал успешный столичный фитнес-тренер и детский реабилитолог, который, по его словам, никогда и мысли не имел взять что-то чужое.



По словам адвоката Виктора Михеева, узнав, в чем дело, сотрудники магазина тут же заявили, что заберут из полиции свое заявление. О том, что они запутались в проданном товаре, его работники разобрались только 15 января.



Игорь Луговой

