Общество

24 минуты назад

В Ельце уже празднуют День студента

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#день студента #праздник #вуз
В Ельце уже празднуют День студента

Чествования учащихся крупнейшего городского вуза завершится традиционной акцией.

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина уже дал старт мероприятиям в честь Дня студента. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе вуза, в пятницу началась тематическая онлайн-викторина.



- Основные мероприятия пройдут в понедельник, 25 января. Днем на страницах вуза в социальных сетях мы разместим онлайн-приветствие для наших студентов. Вечером студенты могут встретиться на катке в Ледовом дворце на традиционных студенческих катания, - рассказала GOROD48 представитель ЕГУ им.И.А.Бунина.

Напомним, липецкие вузы тоже не оставят своих студентов без праздника. О том, как будет проходить День студента в Липецке, мы рассказывали ранее.
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#день студента #праздник #вуз

Комментарии (1)

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это как в реале

13 минут назад
На льду катке даже 1/10 студентов огромного Университета не уместится, тем более сейчас пандемия.
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