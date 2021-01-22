Общество
24 минуты назад
В Ельце уже празднуют День студента
1 130
Чествования учащихся крупнейшего городского вуза завершится традиционной акцией.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина уже дал старт мероприятиям в честь Дня студента. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе вуза, в пятницу началась тематическая онлайн-викторина.
- Основные мероприятия пройдут в понедельник, 25 января. Днем на страницах вуза в социальных сетях мы разместим онлайн-приветствие для наших студентов. Вечером студенты могут встретиться на катке в Ледовом дворце на традиционных студенческих катания, - рассказала GOROD48 представитель ЕГУ им.И.А.Бунина.
Напомним, липецкие вузы тоже не оставят своих студентов без праздника. О том, как будет проходить День студента в Липецке, мы рассказывали ранее.
- Основные мероприятия пройдут в понедельник, 25 января. Днем на страницах вуза в социальных сетях мы разместим онлайн-приветствие для наших студентов. Вечером студенты могут встретиться на катке в Ледовом дворце на традиционных студенческих катания, - рассказала GOROD48 представитель ЕГУ им.И.А.Бунина.
Напомним, липецкие вузы тоже не оставят своих студентов без праздника. О том, как будет проходить День студента в Липецке, мы рассказывали ранее.
1 130
это как в реале