Карбонара а-ля общага, подарки детдомовцам и зачет автоматом: как отметят День студента в Липецке

Вузы не оставили студентов без праздника, несмотря на пандемию. Мероприятия пройдут на открытом воздухе.

25 января у все российских студентов праздник – Татьянин день, или День студента. История этого праздника ведет свое начало с открытия Московского университета в 1755 году: 25 января императрица Елизавета подписала указ о его учреждении. При Николае I праздник учредили в вузах. Таким образом, Дню студента в России уже больше двух веков.



Обычно 25 января для студентов проводят разные торжественные и развлекательные мероприятия, праздник отмечают почти в каждом учебном заведении. В 2021 году пандемия COVID-19 внесет изменения в привычную программу праздника. В регионе, как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления науки образования Липецкой области, до сих пор действует запрет на массовые мероприятия. Но вузы не оставят любимых студентов без праздника! Правда, в 2021 году День студента пройдет в новом формате.



Например, руководство Липецкого государственного технического университета совместит День студента с началом празднования 65-летия вуза.



- Старт празднованию 65-летия ЛГТУ даст мероприятие в университетской «Точке кипения». Там в 11:30 начнется презентация проекта студентов «#ЛавкеБыть». Проект предлагает вариант благоустройства рекреационных зон университета. Начать ребята предлагают с установки скамеек. Для этого они запустили проект на краудфандинговой платформе. Торжественное открытие первой установленной скамейки в рекреации лекционных аудиторий пройдет сразу после презентации проекта, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГТУ. – День студента продолжится в 12:00 на улице, возле учебно-спортивного комплекса ЛГТУ состоится студенческий праздник «Татьянин День». В программе: поздравление ректора, благотворительная ярмарка и шуточные спортивные конкурсы. Студенты представят свои факультеты и институты, будут угощать друг друга блюдами. Выручка от ярмарки пойдет на покупку подарков для воспитанников детских домов.



День студента в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского отметят традиционными «Зачетными гуляниями». Они пройдут на площадке перед вторым корпусом университета. Студентов будут ждать 18 площадок от команд институтов и клубов с шуточными конкурсами и соревнованиями.



- По сложившейся доброй традиции участники гуляний смогут попробовать фирменный вузовский пунш со студенческими пирожками. В рамках мероприятия состоится ректорская лотерея с призами, главным из которых станет зачет автоматом, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. – Также запланированы танцевальный баттл, конкурс студенческих частушек, раскрашивание огромного баннера, работа фото-зоны. А в течение дня в вузе будут работать интерактивные точки: преподавательский ростомер (ростомер с отметками роста ректора, проректоров, директоров), шуточные обряды на сессию, лотерея «Голодный студент», фотоконкурс.



На этом в вузе решили не ограничиваться: в честь праздника в столовых введут специальное меню «Студенческая трапеза». 25 января в вузе можно будет попробовать «праздничные» блюда: пельмени «Мамина передачка», бутер с колбаской «Стипендиальный», китайская лапша с пряностями по-студенчески, сосиски «зачётные», жареная картошечка «Белорусский бакалавриат», макароны с колбасой «Карбонара а-ля общага».



Не только вузы будут чествовать студентов: свои поздравления готовят учреждения культуры. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления культуры и туризма Липецкой области, 25 января состоится флешмоб и викторина.



Липецкая областная универсальная научная библиотека в понедельник проведет итоги онлайн-акции «Имя чудное Татьяна» и запустит тематическую литературную онлайн-викторину. Областной центр культуры и народного творчества подготовил онлайн-флешмоб, посвящённый Дню студента.

