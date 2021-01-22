Здоровье

17 минут назад

В двух школах Липецка объявлен частичный карантин

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#школа #карантин #детский сад
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В двух школах Липецка объявлен частичный карантин

Из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ закрыты 20 классов в 8 школах Липецкой области.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 22 января, все школы региона работают в штатном режиме, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ закрыты 20 классов в 8 школах Добринского, Долгорукого, Задонского, Краснинского, Липецкого, Усманского районах и Липецка. Частичный карантин охватил две школы Липецка. В общей сложности по области 357 детей находятся на дистанционном обучении.

Кроме того, на карантин закрыты 2 садика в Краснинском районе, 27 детей остаются дома.

Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.
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#школа #карантин #детский сад
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