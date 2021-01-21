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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат-срочник получил 24,5 года колонии
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Второй восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев.
Второй Восточный окружной военный суд 21 января приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил 8 сослуживцев, - передает ТАСС.
"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заявил судья.
Суд отметил, что обвиняемому зачтется время нахождения под стражей с октября 2019 года, которое войдет в срок отбывания наказания. Кроме этого судья обязал солдата выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.
Адвокат троих потерпевших Сергей Грицко заявил, что потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком мягким.
Защита самого Шамсутдинова, напротив, полагает, что наказание слишком суровое, но решение об обжаловании защитники примут после изучения мотивировочной части.
Об этом заявил адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев, - передает радиостанция "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.
"Почти 25 лет колонии строгого режима — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Присяжные проявили снисхождение , а суд — нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать", — сказал защитник.
"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заявил судья.
Суд отметил, что обвиняемому зачтется время нахождения под стражей с октября 2019 года, которое войдет в срок отбывания наказания. Кроме этого судья обязал солдата выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.
Адвокат троих потерпевших Сергей Грицко заявил, что потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком мягким.
Защита самого Шамсутдинова, напротив, полагает, что наказание слишком суровое, но решение об обжаловании защитники примут после изучения мотивировочной части.
Об этом заявил адвокат осужденного солдата Руслан Нагиев, - передает радиостанция "Говорит Москва" в своем Telegram-канале.
"Почти 25 лет колонии строгого режима — это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Присяжные проявили снисхождение , а суд — нет. Слишком суровый приговор, конечно, мы будем обжаловать", — сказал защитник.
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