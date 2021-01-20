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В Воронежской области два сельских поселения объединят в одно
В Воронежской области планируют объединить Новую Усмань в одно сельское поселение.
В Новой Усмани прошла встреча главы Новоусманского района Воронежской области Дмитрия Маслова с депутатами Усманских 1-го и 2-го сельских поселений. Её посвятили перспективам развития райцентра с точки зрения социальной инфраструктуры и планам реализации новых проектов благоустройства, - рассказали в пресс-службе районной администрации.
По словам Маслова, только за последние три года в Новой Усмани в развитие социальной сферы вложено больше миллиарда рублей – это касается строительства дошкольных учреждений, спортивных объектов, ремонтов в существующих учреждениях образования, проектов благоустройства.
По словам главы Новоусманского района, в 2021 году объём вложений в социальный блок станет намного большим – в наступившем году к сдаче в эксплуатацию готовятся ещё 2 школы, в проектной стадии находится ещё ряд проектов благоустройства. Вместе с тем, Дмитрий Маслов отметил высокий потенциал Новой Усмани в привлечении дополнительных средств вышестоящих бюджетов, учитывая устойчивую тенденцию к росту численности населения. Но, по его мнению, существует несколько факторов, препятствующих увеличению темпов развития инфраструктуры села.
Основная причина в несоответствии нынешней административно-территориальной структуры требованиям законов РФ, на что неоднократно обращали внимание представители областных и федеральных структур. Исторически сложилось так, что в границах Новой Усмани представлены Усманское 1-ое сельское поселение полностью и Усманское 2-ое сельское поселение частично. Но в соответствии с законодательством, населённый пункт может существовать в пределах только лишь одного муниципального образования, - пишет "Новая Усмань сегодня".
"Я убеждён, что пришло время объединения поселений для их сбалансированного развития, – заявил Дмитрий Маслов. Кроме того, что мы выполним требования закона, мы получим потенциальную возможность браться за ещё более масштабные проекты. Также во главе угла будет стоять и единство подходов к управлению, в чём залог большей эффективности работы органов местного самоуправления. Объединёнными поселениями будет руководить один глава, на территории будет представлен единый совет народных депутатов", - заявил глава района.
Маслов отметил, что для новоусманцев не поменяется практически ничего, кроме вывесок на зданиях нынешних администраций поселений. Муниципальные и государственные услуги будут оказывать по привычным адресам – в будущем основном здании администрации и территориальном отделе. Не исключено, что таких отделов в перспективе будет несколько, для удобства. По большей части, объединение – это юридическая процедура, которая в очень малой степени связана с какими-либо фактическими переменами, - подытожил глава региона.
По словам Маслова, только за последние три года в Новой Усмани в развитие социальной сферы вложено больше миллиарда рублей – это касается строительства дошкольных учреждений, спортивных объектов, ремонтов в существующих учреждениях образования, проектов благоустройства.
По словам главы Новоусманского района, в 2021 году объём вложений в социальный блок станет намного большим – в наступившем году к сдаче в эксплуатацию готовятся ещё 2 школы, в проектной стадии находится ещё ряд проектов благоустройства. Вместе с тем, Дмитрий Маслов отметил высокий потенциал Новой Усмани в привлечении дополнительных средств вышестоящих бюджетов, учитывая устойчивую тенденцию к росту численности населения. Но, по его мнению, существует несколько факторов, препятствующих увеличению темпов развития инфраструктуры села.
Основная причина в несоответствии нынешней административно-территориальной структуры требованиям законов РФ, на что неоднократно обращали внимание представители областных и федеральных структур. Исторически сложилось так, что в границах Новой Усмани представлены Усманское 1-ое сельское поселение полностью и Усманское 2-ое сельское поселение частично. Но в соответствии с законодательством, населённый пункт может существовать в пределах только лишь одного муниципального образования, - пишет "Новая Усмань сегодня".
"Я убеждён, что пришло время объединения поселений для их сбалансированного развития, – заявил Дмитрий Маслов. Кроме того, что мы выполним требования закона, мы получим потенциальную возможность браться за ещё более масштабные проекты. Также во главе угла будет стоять и единство подходов к управлению, в чём залог большей эффективности работы органов местного самоуправления. Объединёнными поселениями будет руководить один глава, на территории будет представлен единый совет народных депутатов", - заявил глава района.
Маслов отметил, что для новоусманцев не поменяется практически ничего, кроме вывесок на зданиях нынешних администраций поселений. Муниципальные и государственные услуги будут оказывать по привычным адресам – в будущем основном здании администрации и территориальном отделе. Не исключено, что таких отделов в перспективе будет несколько, для удобства. По большей части, объединение – это юридическая процедура, которая в очень малой степени связана с какими-либо фактическими переменами, - подытожил глава региона.