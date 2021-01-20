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Вместе с подержанным телефоном ельчанка получила доступ к чужому счету

4 693
#телефон #кража #банковский счет
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Вместе с подержанным телефоном ельчанка получила доступ к чужому счету

Женщина перевела 1 140 рублей снохе.

Елецкий городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Ельца. Женщину привлекли к уголовной ответственности за кражу денег с чужого банковского счета.

Как установил суд, в феврале 2020 года сын подсудимой купил подержанный телефон. Когда женщина стала изучать смартфон, то обнаружила, что к телефону «привязан» счет бывшего владельца аппарата. Ельчанка решила воспользоваться ситуацией и перевела с чужого счета на счет своей снохи 1 140 рублей. После этого на телефон стал звонить прежний владелец, но звонки сбрасывали.

- В августе 2020 года злоумышленница написала явку с повинной и возместила причинённый ущерб, переведя 1 150 рублей на банковскую карту потерпевших, - сообщает штаб ОМВД России по Ельцу. - Суд, исследовав все имеющиеся доказательства, показания обеих сторон и обстоятельства произошедшего, признал гражданку виновной в краже и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также обязал ельчанку не менять постоянного места жительства и являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный контролирующий орган.
4 693
#телефон #кража #банковский счет
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Комментарии (4)

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29 минут назад
А зачем в Елецкой полиции существует штаб???? Справки для начальства страчить, о том как они героически побороли преступность....?? Вас бездельников и сокращение стороной обошло....Посокращали постовых, участковых и оперов с земли, а сами седят в кабинетах и улыбаются....
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Чеснок

35 минут назад
Иван, этим бездельникам палки нужны позарез.....Мошенника, разбойника или вора искать надо суетиться, бегать... А тут сидишь в кабинете тëплом и раскрыааешь всякую чепуху.... Самое главное прецент раскрыааемости.....
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Дед

42 минуты назад
Ну вы даëте!!!! Для раскрытия преступления века создали Штаб в Елецкой милиции!!!! Куда ж мы катимси.....??
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Иван

55 минут назад
Очень серьезное преступление. Напряженно поработали все правохранительные органы- МВД, следствие и суд и добились успеха. Неужели в таких мелочах без уголовщины нельзя обойтись.
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