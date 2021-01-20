Вместе с подержанным телефоном ельчанка получила доступ к чужому счету

Женщина перевела 1 140 рублей снохе.

Елецкий городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Ельца. Женщину привлекли к уголовной ответственности за кражу денег с чужого банковского счета.



Как установил суд, в феврале 2020 года сын подсудимой купил подержанный телефон. Когда женщина стала изучать смартфон, то обнаружила, что к телефону «привязан» счет бывшего владельца аппарата. Ельчанка решила воспользоваться ситуацией и перевела с чужого счета на счет своей снохи 1 140 рублей. После этого на телефон стал звонить прежний владелец, но звонки сбрасывали.



- В августе 2020 года злоумышленница написала явку с повинной и возместила причинённый ущерб, переведя 1 150 рублей на банковскую карту потерпевших, - сообщает штаб ОМВД России по Ельцу. - Суд, исследовав все имеющиеся доказательства, показания обеих сторон и обстоятельства произошедшего, признал гражданку виновной в краже и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также обязал ельчанку не менять постоянного места жительства и являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный контролирующий орган.