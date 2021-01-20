Происшествия

15 минут назад

19-летний парень взломал страницу отказавшей девушки, возбуждено уголовное дело

193
#взлом
19-летний парень взломал страницу отказавшей девушки, возбуждено уголовное дело

В Липецке сотрудники подразделения «К» БСТМ УМВД России по Липецкой области совместно с оперативниками уголовного розыска выявили факт намеренного доступа к личной компьютерной информации.


В декабре в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по Липецку обратилась девушка, которая рассказала, что познакомилась через социальную сеть с молодым человеком. Между ними завязалось общение через смс-переписку. Через некоторое время новый знакомый, путем обмана, завладел паролем от личной страницы девушки, тем самым получив доступ к ее личной информации.

- Оперативники установили, что к противоправному инциденту причастен 19-летний местный житель. По предварительной версии мотивами совершения данного преступного деяния послужило то, что потерпевшая не захотела отвечать знакомому взаимностью. Тогда у задержанного и возник умысел на получение доступа к личной странице знакомой, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Юноше грозит штраф, исправительные работы или лишения свободы на срок до четырех лет.
193
#взлом

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