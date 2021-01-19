В Липецке пропал разнорабочий из Волгограда

Сестра пропавшего просит помощи в поисках мужчины.

В Липецке пропал 27-летний житель Волгограда Александр Суравикин, который приехал в наг город в прошлом году.



По словам его сестры Любви Суравикиной, в Липецк Александр приехал по приглашению друга. Оба жили в Левобережном районе. После конфликта с соседом он перебрался к бригадиру, а после этого жил некоторое время в общежитии у друга Александра. Все это время он был разнорабочим.



- 26 декабря он оделся и вышел, после этого его никто не видел, - рассказывает GOROD48 Любовь Суравикина. - С собой у него были документы. Телефон он заложил в ломбард, а сим-карта осталась у друга, который его позвал в Липецк.



Женщина также рассказала, что последнее время Александр стал замкнутым, а в телефонном разговоре высказал желание «продать почку», чтобы обеспечить дочь. Обзвон медицинских учреждений и моргов результата не дал, поэтому сестра надеется на лучшее.



- Я уже обратилась в полицию, сама смогу приехать в Липецк только через неделю, - рассказала Любовь Суравикина. - Надеюсь, что с братом все в порядке. Всех, кто обладает какой-нибудь информацией о его местонахождении, прошу позвонить по телефону +79967328645 или связаться с волонтерами.



Приметы Александра: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, черные кроссовки.

