Происшествия

9 минут назад

В Липецке пропал разнорабочий из Волгограда

1 128
#без вести пропавшие
В Липецке пропал разнорабочий из Волгограда

Сестра пропавшего просит помощи в поисках мужчины.

В Липецке пропал 27-летний житель Волгограда Александр Суравикин, который приехал в наг город в прошлом году. 

По словам его сестры Любви  Суравикиной, в Липецк Александр приехал по приглашению друга. Оба жили в Левобережном районе. После конфликта с соседом он перебрался к бригадиру, а после этого жил некоторое время в общежитии у друга Александра. Все это время он был разнорабочим. 

- 26 декабря он оделся и вышел, после этого его никто не видел, - рассказывает GOROD48 Любовь Суравикина. - С собой у него были документы. Телефон он заложил в ломбард, а сим-карта осталась у друга, который его позвал в Липецк.

Женщина также рассказала, что последнее время Александр стал замкнутым, а в телефонном разговоре высказал желание «продать почку», чтобы обеспечить дочь. Обзвон медицинских учреждений и моргов результата не дал, поэтому сестра надеется на лучшее.

- Я уже обратилась в полицию, сама смогу приехать в Липецк только через неделю, - рассказала Любовь Суравикина. - Надеюсь, что с братом все в порядке. Всех, кто обладает какой-нибудь информацией о его местонахождении, прошу позвонить по телефону +79967328645 или связаться с волонтерами.

Приметы Александра: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки, черные кроссовки.
1 128
#без вести пропавшие

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

4 минуты назад
У них работы что-ли нет? Странно всё это
ответить

Еще в рубрике

Двое учащихся колледжа госпитализированы с уроков с отравлением
#отравление
14
Двое учащихся колледжа госпитализированы с уроков с отравлением

сегодня, 13:03

Происшествия
Любитель дрифта на заснеженных улицах получил 10 штрафов
#нарушение ПДД #дрифт #опасная езда
26
Любитель дрифта на заснеженных улицах получил 10 штрафов

сегодня, 12:52

Происшествия
Мошенники лишили шестерых жителей области 700 000 рублей
#мошенничество
9
Мошенники лишили шестерых жителей области 700 000 рублей

сегодня, 12:24

Происшествия
«Шашлычок под коньячок» перерос в поножовщину
#алкоголь #шашлыки #поножовщина
10
«Шашлычок под коньячок» перерос в поножовщину

сегодня, 12:16

Происшествия
11-летний мальчик лизнул забор школы и примерз, его освобождали медики
#спасатели
12
11-летний мальчик лизнул забор школы и примерз, его освобождали медики

сегодня, 12:09

Происшествия
Липчанин облил соседку водкой и поджег
#разбой
9
Липчанин облил соседку водкой и поджег

сегодня, 11:57

Происшествия