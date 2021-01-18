Подо льдом — ужасающая картина.

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Липчане жалуются на замор рыбы в пруду в садоводческом некоммерческом товариществе «Металлург-3». На видео, которое прислали в нашу редакцию, запечатлены мёртвые обитатели пруда в границах улиц №16, №15/1, №16/4 и №13 садоводческого товарищества — подо льдом видны как отдельные особи, так и целые стаи дохлой рыбы.



Как рассказал GOROD48 председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Металлург-3» Сергей Саввин, этот пруд ни за кем и нигде не числится — в 2020 году садоводческое товарищество даже делало запрос на эту тему. Рыбу в водоём запускают сами садоводы: по словам Сергея Саввина, липчане периодически запускают в пруды на территории садоводческого товарищества целые фляги мальков белого амура, толстолобика, карася. Делают они это, чтобы бороться с зарастанием водоёмов водорослями, и чтобы самим потом ходить на рыбалку.



Как пояснили GOROD48 в Липецком отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовств, комментировать замор рыбы в пруду на территории садоводческого товарищества — не в их компетенции, поскольку этот водоём не имеет водохозяйственного значения. Но, как правило, такие ситуации возникают по похожим причинам: зачастую пруды в садоводческих товариществах, которые первоначально создавались исключительно для полива, заселяют рыбой сами садоводы, или происходит занос фауны птицами. Но чтобы зимой не происходило замора рыбы, нужно поддерживать определённый уровень воды в водоёме, а этого никто не делает. В результате подросшая рыба начинает задыхаться или не может пережить сильного мороза. Ведь за состоянием каждого живого водоёма нужно следить.



Подобная ситуация может возникнуть даже в крупных водоёмах. Неслучайно, когда толщина льда достигает наибольшего размера, к рыбакам зачастую обращаются экологи за помощью. Ведь толстый лёд может привести к гибели водных жителей от кислородного голодания. При этом водоросли продолжают выделять углекислоту. А чрезмерное содержание этого газа способно погубить не только рыбу, но даже ракообразных и моллюсков, обитающих в водоеме. Есть простой и эффективный способ борьбы с этой проблемой - с помощью ледорубов, ломов и пешни делаются лунки (майны) диаметром до 20 см. Чтобы полыньи не затянуло наледью, туда опускаются охапки камыша, связанного в снопы. Стебли прибрежного сорняка внутри полые, что позволяет обеспечивать нормальную циркуляцию кислорода. Количество прорубей зависит от площади водоема. Располагать их следует в центре водоема и по его периметру. Допустимая концентрация кислорода – не ниже 4 мг/л.



Обращение наших читателей по поводу ситуации на пруду в садоводческом некоммерческом товариществе «Металлург-3» сегодня также отправлено в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Там пообещали рассмотреть обращение липчан и в течение 30 дней дать на него ответ.