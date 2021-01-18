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27 минут назад
Финляндия вводит новые ограничения на въезд в страну
В Финляндии введут новые ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса.
В ближайшее время власти Финляндии не только не откроют границы для туристов, но и усилят ограничительные меры на въезд в страну из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, - об этом заявила представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен.
"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", - рассказала РИА Новости представитель финского МВД.
Сейчас ограничительные меры на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
Издание «Петербургский дневник» ранее сообщало, что на пограничных пунктах юго-восточной Финляндии ужесточат контроль пассажиров, прибывающих из России. Речь идет о введении новой системы, направленной на борьбу с коронавирусом.
До этого в Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали об условиях въезда жителей страны на территории Катара, Вьетнама, Финляндии и Индии. Туристические поездки по этим направлениям сейчас недоступны. Однако полеты через эти государства можно использовать в качестве транзитных пунктов.
"Финляндия определенно не откроется для туризма в ближайшем будущем. Напротив, в эту пятницу наше правительство планирует принять решение о новых ограничениях на въезд в Финляндию. Разрешены только необходимые деловые поездки и перевозка грузов", - рассказала РИА Новости представитель финского МВД.
Сейчас ограничительные меры на перемещение через границу Финляндии действуют до 9 февраля.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
Издание «Петербургский дневник» ранее сообщало, что на пограничных пунктах юго-восточной Финляндии ужесточат контроль пассажиров, прибывающих из России. Речь идет о введении новой системы, направленной на борьбу с коронавирусом.
До этого в Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали об условиях въезда жителей страны на территории Катара, Вьетнама, Финляндии и Индии. Туристические поездки по этим направлениям сейчас недоступны. Однако полеты через эти государства можно использовать в качестве транзитных пунктов.