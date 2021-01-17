Общество

сегодня, 09:13

В Ельце открыли запись на вакцинацию от COVID-19

9 356
#вакцина #коронавирус
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В Ельце открыли запись на вакцинацию от COVID-19

Желающие сделать прививку могут записаться по телефону или в поликлинике.

В Ельце открыта запись на вакцинацию от COVID-19, сообщает городская администрация. Желающие сделать прививку могут позвонить по телефону 2-22-49 или при личном визите в поликлинику №1.



Напомним, ранее запись на вакцинацию начали в Чаплыгинском районе. Еще с декабря 2020 года жителей Липецка на вакцинацию записывает Единая диспетчерская служба.

На последнем заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
9 356
#вакцина #коронавирус
2

Комментарии (9)

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Игорь

8 минут назад
Animal planet., у нас всегда была пневмония но ты не сомневайся уколись
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Укольчик

10 минут назад
Animal planet., вы пишите, что почти все ваше окружение болеет верно? А вы нет, следовательно вы либо счастливчик, что составляет0001%, либо просто вы переболели незаметно вот вот и всё,Ковид наступает, потому что по большей части раздувает из мухи слона и другие смерти преписывают к ковиду, это тоже давно понятно, А теперь подумайте, ваш организм переболел у вас от природы иммунитет, зачем вы будете ставить вакцину если она у вас от природы? Вы просто заставите свой организм убить ваш собственный иммунитет, тем самым ослабив его и сделав "наркаманом*мы многое не знаем, а то что знаем это лишь, то что нам" втирают"
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грета тумблер

32 минуты назад
Как-то лет 5 назад по одному из каналов выступала женщина -профессор....Так вот,она прямо сказала,что мамочкам не надо радоваться импортным прививкам для малыша,так как в коробках, с вакцинами,которые мы у них покупаем,может быть подвох---в некоторых пробирках будут находится раковые и туберкулёзные клетки.....И вот уж кому как повезёт......И про аутизм я много прочитала,если в вакцине много ртути,которая поражает мозг,то 100% нарушается нервная система.....Так и в этих спутниковых вакцинах чего там намешают,особенно для престарелых?
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Колыван

37 минут назад
Крайне не советую. Вирус выведен искусственно, поэтому вакцина может преследовать не только благие цели.
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Animal planet.

37 минут назад
Правда, я подумываю про прививку,но прочитав комменты снова сомневаюсь. Так или иначе ковид наступает. Одно дело слышать что заболело столько то. А другое дело когда почти все твое окружение болеет пневмониями и ковидом. Короче я в раздумьях.
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Укольчик

47 минут назад
Прежде чем делать прививку, они должны проверить твой иммунитет, есть ли антитела, у многих от природы сильный иммунитет, у меня есть знакомые которые живут всю жизнь без прививок и дети их также, соглашусь с первым комментов, нужно быть дураком чтобы давать двойную нагрузку на организм непроверенным препаратом. Любое тяжёлое орви бывает с последствиями, через неделю кто-то "ту-ту" от этой вакцины, или следующий вирус организм не выдержит. Коллективный иммунитет развивают занятиями спортом, здоровым питанием,воспитанием! И улучшением качества жизни(запрет на сигареты и алкоголь) а у нас в стране на нас на нашем здоровье наживаются, да ещё и врачей заставляют плясать под дудку! Вы ставьте, но помните иммунитет таблетками не укрепишь, и следующий вирус будет последним
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Житель

53 минуты назад
Будут заставлять" , а то справку не дадим! "
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Перри Мейсон

55 минут назад
Правда, кто травит, мировое правительство?
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Правда

сегодня, 09:29
Каким нужно быть дураком, чтобы сделать укол неизвестно какого состава ,типа лекарство, себе в организм. Никем не проверенный, неисследованный. Нас травят.
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