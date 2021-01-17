Общество
сегодня, 09:13
В Ельце открыли запись на вакцинацию от COVID-19
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Желающие сделать прививку могут записаться по телефону или в поликлинике.
В Ельце открыта запись на вакцинацию от COVID-19, сообщает городская администрация. Желающие сделать прививку могут позвонить по телефону 2-22-49 или при личном визите в поликлинику №1.
Напомним, ранее запись на вакцинацию начали в Чаплыгинском районе. Еще с декабря 2020 года жителей Липецка на вакцинацию записывает Единая диспетчерская служба.
На последнем заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее запись на вакцинацию начали в Чаплыгинском районе. Еще с декабря 2020 года жителей Липецка на вакцинацию записывает Единая диспетчерская служба.
На последнем заседании оперштаба было сообщено о том, что в регионе ждут поставку 50 000 вакцин от COVID-19. Для массовой вакцинации к этому времени будут развернуты 29 пунктов. По мнению главного государственного санитарного врача региона Владимира Бондарева , только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекции.
9 356
Игорь
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