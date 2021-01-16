Спорт
9 минут назад
Урок «Липецку»: фору в Суперлиге нельзя давать даже аутсайдеру
Наша команда рассчитывала на победу над «Заречьем», а в итоге – третье поражение подряд.
Третье поражение с начала 2021 года потерпели липецкие волейболистки. Сегодня в подмосковном Одинцове липчанки уступили «Заречью», причём как и в прошлом матче в Краснодаре, наша команда проиграла на тай-брейке.
От этой игры почти все ждали победы «Липецка», занимавшего 6-е место в таблице. «Заречье» находилось гораздо ниже – на 11-й строчке, причём целых 5 последних встреч подмосковная команда проиграла. Но игра показала, что в Суперлиге нет слабых команд, и не зря «Заречье» тренирует Вадим Панков, в свое время работавший с национальной сборной России.
Всего этого не учли липчанки, которые «проснулись» на подмосковном трафлексе далеко не сразу – только когда счёт в первой партии стал уже 6:0 в пользу хозяек. Наставник нашей команды Андрей Смирнов был вынужден брать тайм-аут уже в начале сета, чтобы привести подопечных в чувство.
И все же отыграть столь солидный «гандикап» не удалось: «Заречье» всю партию было впереди – 19:17, 22:20, 23:21. В итоге стартовый отрезок остался за хозяйками – 25:23.
По-другому сложились два следующих сета, по итогам которых показалось, что «Липецк» сделал правильные выводы и «плановая победа» все же будет у нас в кармане. Могучий удар Владиславы Коржовой положил конец победному для нас второму сету – 25:22, а «нежданчик» от Марии Воноговой подвёл черту под успехом в третьем отрезке – 25:18. Липчанкам оставалось выиграть одну партию, но…
Преимущество «Заречья» доходило до трёх очков – 15:12, но ближе к концовке счёт сравнялся – 19:19. Однако затем вновь несколько проигранных мячей – 20:22, 2:23 и итоговые – 22:25, судьба матча вновь была доверена тай-брейку.
В укороченной пятой партии липчанки вновь отпустили вперёд соперниц с первых же розыгрышей – 3:0. Вновь Смирнов взял тайм-аут – помогло: в следующих двух атаках атаке Ирина Сазонова «расчехлила пушку» - 3:2. Однако «Заречье» вскоре восстановило превосходство в три очка, а к смене сторон и вовсе было впереди – 8:4.
Максимум, чего смогли добиться липчанки – это сократить отставание до минимума: 7:8, 8:9. Локоток был близок, да не укусишь. В итоге «Зеречье» в концовке обеспечило себе целых три матч-бола (возможностей победить в матче следующим розыгрышем мяча, прим.) – 14:11, и со второй попытки ими воспользовалось – 15:12 и 3:2 в матче.
Утешает лишь, что «Липецк» сохранил 6-е место, хотя наступающая на пятки «Уралочка» имеет в запасе целых 5 (!) игр. В новом году наши девчата все матчи провели на выезде и 23 января турне закончится в Минске. После этого можно будет сыграть и в родных стенах – 3 февраля с «Динамо-Метаром» из Челябинска.
От этой игры почти все ждали победы «Липецка», занимавшего 6-е место в таблице. «Заречье» находилось гораздо ниже – на 11-й строчке, причём целых 5 последних встреч подмосковная команда проиграла. Но игра показала, что в Суперлиге нет слабых команд, и не зря «Заречье» тренирует Вадим Панков, в свое время работавший с национальной сборной России.
Всего этого не учли липчанки, которые «проснулись» на подмосковном трафлексе далеко не сразу – только когда счёт в первой партии стал уже 6:0 в пользу хозяек. Наставник нашей команды Андрей Смирнов был вынужден брать тайм-аут уже в начале сета, чтобы привести подопечных в чувство.
И все же отыграть столь солидный «гандикап» не удалось: «Заречье» всю партию было впереди – 19:17, 22:20, 23:21. В итоге стартовый отрезок остался за хозяйками – 25:23.
По-другому сложились два следующих сета, по итогам которых показалось, что «Липецк» сделал правильные выводы и «плановая победа» все же будет у нас в кармане. Могучий удар Владиславы Коржовой положил конец победному для нас второму сету – 25:22, а «нежданчик» от Марии Воноговой подвёл черту под успехом в третьем отрезке – 25:18. Липчанкам оставалось выиграть одну партию, но…
Преимущество «Заречья» доходило до трёх очков – 15:12, но ближе к концовке счёт сравнялся – 19:19. Однако затем вновь несколько проигранных мячей – 20:22, 2:23 и итоговые – 22:25, судьба матча вновь была доверена тай-брейку.
В укороченной пятой партии липчанки вновь отпустили вперёд соперниц с первых же розыгрышей – 3:0. Вновь Смирнов взял тайм-аут – помогло: в следующих двух атаках атаке Ирина Сазонова «расчехлила пушку» - 3:2. Однако «Заречье» вскоре восстановило превосходство в три очка, а к смене сторон и вовсе было впереди – 8:4.
Максимум, чего смогли добиться липчанки – это сократить отставание до минимума: 7:8, 8:9. Локоток был близок, да не укусишь. В итоге «Зеречье» в концовке обеспечило себе целых три матч-бола (возможностей победить в матче следующим розыгрышем мяча, прим.) – 14:11, и со второй попытки ими воспользовалось – 15:12 и 3:2 в матче.
Утешает лишь, что «Липецк» сохранил 6-е место, хотя наступающая на пятки «Уралочка» имеет в запасе целых 5 (!) игр. В новом году наши девчата все матчи провели на выезде и 23 января турне закончится в Минске. После этого можно будет сыграть и в родных стенах – 3 февраля с «Динамо-Метаром» из Челябинска.