Инвалид из Уфы провел год в рабстве

- Когда эти негодяи поняли, что с комнатой уже не вариант, они сменили стратегию: уговорили Юру взять кредиты во всех банках и одолжить им на дом в деревне. Банки расщедрились аж на 500 тысяч. Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне, - рассказал Роман Филиппов.

Душещипательную историю рассказал bash.news фотограф из Уфы Роман Филиппов. Среди его давних знакомых оказался один очень доверчивый человек по имени Юра, который целый год провел в рабстве.Роман рассказал, что с Юрой он познакомился еще в детстве, в лагере для детей-инвалидов, где работала его мама. Тогда Роман с братом просто гуляли и играли с местными детьми. Спустя много лет тот самый Юра работал дворником недалеко от места, где жил Роман.- И мои воцерковленные Бабаня и тетя Лена взяли его под свое крыло. Потому что надо помогать нуждающимся. Бабаня стала его крестной матерью в итоге. Она же ходила с ним по всем инстанциям несколько месяцев, и смогла-таки выбить полагающуюся по сиротству и инвалидности комнату от государства. Да, Юру подбросили в дом малютки еще в младенчестве. Он вырос в детдоме и у него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. К самостоятельной жизни он не приспособлен. Пока за него не взялась Бабаня, он был по сути бомжом, - рассказал Роман.Доверчивость Юры несколько раз сводила его с, мягко говоря, нехорошими людьми, которые так и норовили воспользоваться наивностью инвалида в своих целях. Так, Юра трижды едва не отдавал в дар свою комнату, по его мнению, хорошим людям. Тетя Романа смогла во всех этих случаях остановить непоправимое.

В перечень обязанностей Юры входила уборка и другая всевозможная работа по дому. За это инвалида кормили, но, вероятно, не самым лучшим образом, так как Юра за год сбросил 15 килограммов. Но в какой-то момент все стало хуже. Юру, как рассказал Роман, чуть не убили, тогда-то инвалид и сбежал.

Шел пешком несколько десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане. Сейчас он опять работает дворником, а дома выращивает цветы, пишет стихи и готовит вкусную еду. Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями. Чуть больше банальной удачи, и он вполне оказаться на настоящей обложке GQ. Ведь его доброте и силе духа позавидует каждый, - продолжает Роман.

Но все омрачается тем, что сейчас на Юре «висит» очень внушительный долг. Роман рассказал, что сумма достигла уже 700 тысяч рублей. Всю пенсию и зарплату у инвалида списывают, чтобы погасить долг.



