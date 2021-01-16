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К 4 месяцам ограничения свободы приговорен ельчанин за фальшивый больничный

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К 4 месяцам ограничения свободы приговорен ельчанин за фальшивый больничный

4 дня не выхода на работу по "левому" больничному обернулись для мужчины уголовным делом.

Отделом дознания ОМВД России по городу Ельцу было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного иного официального документа, освобождающего от обязанностей".

Во время расследования уголовного дела установлено, что в период с 18 по 22 февраля 2019 года обвиняемый — 34-летний житель города Ельца, без уважительной причины не выходил на работу. Для этого он 19 февраля в Липецке у неизвестного лица незаконно, умышленно приобрёл поддельный листок нетрудоспособности за указанный выше период. Далее, 23 февраля того же года, подсудимый обратился в кабинет кадрового работника предприятия для регистрации данного листка нетрудоспособности, в качестве оправдания своего незаконного отсутствия на рабочем месте в период с 18 по 22 февраля. Данная справка сразу же вызвала подозрение в подлинности и была изъята, а в последующем направлена на судебную экспертизу. По результатам которой установлено, что она изготовлена способом цветной струйной печати на принтерном устройстве. Вина ельчанина дознавателем была доказана в полном объёме и уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Елецкий городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления на основании собранной доказательственной базы и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. При этом установил определённые ограничения, касающиеся свободы передвижения гражданина, и обязал ежемесячно являться в специализированный государственный орган  для регистрации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: vestirama.ru

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