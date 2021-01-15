Автомобилисты проучили любителя ездить на красный сигнал

Курьезная ситуация попала на видеозапись.

В сообществе елецких автомобилистов появился пост о ситуации, которая произошла на переезде через мост. С двух сторон переправы ожидали колонны машин, их движение регулируется светофором: сначала едет одно направление, потом — другое. Но один из автомобилистов решил проскочить через мост на красный свет. Его тут же проучила колонна автомобилистов, которая шла ему навстречу. Водители не стали уступать дорогу автохаму, и ему пришлось сдавать назад.Ельчане отмечают, что любители езды на красный сигал светофора — не редкость на этом участке. Они поддерживают тех, кто не уступил напору автохама и сходятся во мнении о необходимости установки камер на подъездах.