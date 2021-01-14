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ЕСПЧ отклонил часть обвинений Украины против России по Крыму

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#Украина #Россия #Крым #ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее признали частично приемлемой и продолжат рассмотрение.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с присоединением Крыма в 2014 году, - заявили в Минюсте.

Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам Человека в Крыму". А другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными, - передает РИА Новости.

Данным промежуточным решением ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Таким образом, европейский суд согласился дать правовую оценку претензиям Украины, - пояснили в Министерстве юстиции.

Однако ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права.

"Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", — отмечается в пресс-релизе.

Дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ и доведен до участников процесса в установленном порядке, - говорится на сайте Минюста.

Киев ждет решения по целому ряду своих претензий к России, а также в ЕСПЧ подано более 7 тысяч индивидуальных исков, связанных с отношениями двух стран.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова (96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя) поддержали это решение. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Украина не признает присоединение Крыма к российской территории законным и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения, - пишет Lenta.ru.
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#Украина #Россия #Крым #ЕСПЧ

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