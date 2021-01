Липецкий фильм завоевал награду на фестивале в Калифорнии

Липецкие фильмы взяли сразу три награды на международных фестивалях.





На международном кинофестивале FESTIVAL ANGAELICA в городе Пасадена (Калифорния, США) липецкий фильм "Банка" (The Jar) победил в номинации "Выбор зрительской аудитории" (Audience Choice Award) среди полнометражных художественных фильмов 2020 года.Как сообщил GOROD48 режиссёр Эдуард Ковзан, за последнее время липецке фильмы завоевали сразу три награды. На международном кинофестивале International Moving Film Festival в городе Абадан (Иран) фильм "Банка" (The Jar) завоевал награду в номинации "Лучшая мужская роль в полнометражном художественном фильме" в 2020 году (Best Actor in Feature Fiction Film) - был отмечен Эдуард Ковзан за роль Чарли. А на международном кинофестивале имени Рабиндраната Тагора "Tagore International Film Festival" в городе Болпур (Западная Бенгалия, Индия) фильм "Мертвец" (The Dead Man) победил в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" ноября (Best Narrative Feature Film). Эта победа позволит фильму в 2021 году побороться ещё и за награду "Best of the Best - Sun of the East award" (Лучшие из лучших - Солнце Востока) среди двенадцати лучших полнометражных фильмов 2020 года.Добавим, что 16 января фильмы "Липецкой киностудии" покажут в культурном пространстве "Библиотека" . В программе призёры международных кинофестивалей - фильмы "Банка" и "Мертвец". Мероприятие не массовое, количество место ограничено, но вход свободный. На показ обещали прийти некоторые участники съёмок для беседы со зрителями.