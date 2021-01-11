Новое о коронавирусе к 11 января: реабилитолог рассказал, как восстановить легкие после COVID-19

Состояние легких человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, зависит от тяжести заболевания. Помочь организму восстановиться легче всего в бассейне, а также занимаясь дыхательной гимнастикой, считает врач-реабилитолог Леонид Дьяков.

Врач-реабилитолог Леонид Дьяков в беседе с «Российской газетой» заявил, что если человек болел коронавирусом в тяжёлой форме, у него была пневмония с поражением лёгких более 30%, госпитализация и (или) подключение к ИВЛ, тогда могут проявиться осложнения, связанные в первую очередь с дыхательной системой. У таких пациентов после выздоровления долгое время может сохраняться одышка, быстрая утомляемость, слабость, плохое настроение, сон и аппетит. Это связано с тем, что пораженная часть тканей легких замещается соединительной, которая не может выполнять функции легочной, а это чревато дыхательной недостаточностью.



Однако эксперт отметил, что легкие способны достаточно хорошо компенсироваться. Так что у пациентов большие шансы выздороветь полностью. Но придется приложить собственные усилия. Один из способов – дыхательная гимнастика для укрепления дыхательной мускулатуры. Этот способ подойдет даже тем, кто еще не восстановил силы полностью – дыхательной гимнастикой можно заниматься лежа, а опорным моментом здесь становится медленный выдох. При восстановлении сил стоит добавлять прогулки на свежем воздухе. Врач также рекомендует легкий вибрационный массаж — похлопывание ладонями по спине.



Реабилитолог отметил, что в каждом конкретном случае будет своя картина и, соответственно, своя система реабилитации после болезни. Дьяков рассказал, что самому справиться с процессом восстановления тяжело, следует обратиться за помощью к медикам, в частности, к пульмонологу, который назначит лечение, а также восстановительные процедуры — ЛФК, специальную гимнастику.



Эксперт отметил такой способ реабилитации как плавание. Хорошим способом поддержки может стать санаторно-курортное лечение, которое назначит врач. Так, раньше лечение пневмонии занимало три месяца, не меньше. И санаторный курс обязательно входил в программу.



Что касается более конкретных рекомендаций, реабилитолог в беседе их не стал называть: «Более конкретно давать советы не берусь, поскольку то, что поможет одному человеку, может никак не повлиять на другого, процесс реабилитации всегда сугубо индивидуальный, исходя из анамнеза пациента, особенностей его организма, течения болезни».



Чуть ранее заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко посоветовал в процессе восстановления организма разнообразно и правильно питаться. Кроме того, для восстановления легких нужно снизить количество мучнистой пищи из-за того, что она вызывает повышенное газообразование. Терапевт Ольга Змановская посоветовала легкие физнагрузки в период восстановления, а в рационе должно быть больше белка.



Рекомендации, как в целом вести себя тем, кто переболел COVID-19 дома, дал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог Владимир Болибок. Врач советует использовать пищу, содержащую большое количество антиоксидантов – они содержатся в таких продуктах, как зеленый чай, цитрусовые. Эти продукты помогут восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию.



Выход на работу на полный рабочий день зависит от самочувствия – к привычному ритму легче вернуться, если работа не требует сильных физнагрузок. Если сразу же после перенесенного коронавируса нагружать себя, то будет расходоваться большой объем кислорода, необходимый для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. Врач пояснил, что при серьезных физнагрузках человек насыщает организм кислородом. При этом это может затронуть нервную систему переболевшего и усилить остаточные воспалительные процессы в организме. В целом умственную и физическую нагрузку следует увеличивать постепенно.



Как пояснил иммунолог, если человек переболел коронавирусом, то от другого заболевшего он сразу же не заразится, так как у него есть антитела. Хотя в дальнейшем, отметил медик, наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 90 139 982 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 935 986 человек, вылечились 64 538 291 заразившихся. В России выявлено 3,4 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Турции, Испании, Италии. Более миллиона заразившихся – в Германии, Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.

