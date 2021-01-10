Коронавирус
56 минут назад
В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области
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За минувшие сутки 76 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли.
Как сообщает областной оперштаб, на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 17687 случаев новой коронавирусной инфекции, 13056 человек выздоровели, 294 человека умерли. 4337 — на лечении.
В больницах региона находятся 1579 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2758 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 165 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 85
г. Елец - 23
Воловский район - 1
Грязинский район - 5
Данковский район - 7
Добринский район - 2
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 3
Елецкий район - 9
Краснинский район - 11
Липецкий район - 7.
В больницах региона находятся 1579 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2758 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 165 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 85
г. Елец - 23
Воловский район - 1
Грязинский район - 5
Данковский район - 7
Добринский район - 2
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 3
Елецкий район - 9
Краснинский район - 11
Липецкий район - 7.
3 993
сонный пожарник
ИВАНОВ
методы психологического воздействия