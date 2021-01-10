В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области

За минувшие сутки 76 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли.



Как сообщает областной оперштаб, на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 17687 случаев новой коронавирусной инфекции, 13056 человек выздоровели, 294 человека умерли. 4337 — на лечении.



В больницах региона находятся 1579 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2758 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 165 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 85

г. Елец - 23

Воловский район - 1

Грязинский район - 5

Данковский район - 7

Добринский район - 2

Добровский район - 2

Долгоруковский район - 3

Елецкий район - 9

Краснинский район - 11

Липецкий район - 7.

