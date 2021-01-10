Коронавирус

56 минут назад

В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области

3 993
#коронавирус
В коронавирусных госпиталях находятся 1579 жителей Липецкой области

За минувшие сутки 76 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли.

Как сообщает областной оперштаб, на территории Липецкой области с начала эпидемии зарегистрированы 17687 случаев новой коронавирусной инфекции, 13056 человек выздоровели, 294 человека умерли. 4337 — на лечении.

В больницах региона находятся 1579 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 2758 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 165 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 85
г. Елец - 23
Воловский район - 1
Грязинский район - 5
Данковский район - 7
Добринский район - 2
Добровский район - 2
Долгоруковский район - 3
Елецкий район - 9
Краснинский район - 11
Липецкий район - 7.
3 993
#коронавирус

Комментарии (3)

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сонный пожарник

13 минут назад
наверное большинство этих людей наши коллеги, так как от безделья они прокурили весь семейный бюджет и с голодухи ели ноги волочат , при этом сильно ослаб иммунитет
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ИВАНОВ

13 минут назад
Китай. Город Циндао. Население 10 000 000 человек. В январе было выявлено 127 человек с короновирусом. За 5 дней было обследовано всё население многомиллионного города. Аналогичные действия проведены и в городе Шицзячжуан с населением 11 000 000 человек. А как в России?
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методы психологического воздействия

44 минуты назад
а зачем эту надувную палатку сфотографировали, в которую никто и никогда не ходит? в Европе для запугивания населения напоказ выставляют пустые надувные морги.
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