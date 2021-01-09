В Быхановом саду похозяйничали ветер или вандалы

Обнаружили оторванной одну из табличек, рассказывающих о реликтовых растениях парка.

Отдыхающие в парке "Быханов сад" сегодня обнаружили сломанной одну из табличек, которая рассказывает посетителям о можжевельнике.



- Одни люди стараются и делают, а другие ломают, - комментирует случившееся автор фото Тимофей Чулюков.



- Идиоты, и ничего святого нет, - пишет другой пользователь соцсетей.



- Больше похоже на плохое качество работы исполнителей, не выдержала ветровой нагрузки, - не соглашается Михаил Борисов.



В МАУК "Культурные Пространства Липецка" отказались комментировать происшествие.



