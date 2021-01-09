Общество

сегодня, 18:03

В Быхановом саду похозяйничали ветер или вандалы

13 409
#вандализм #парк
В Быхановом саду похозяйничали ветер или вандалы

Обнаружили оторванной одну из табличек, рассказывающих о реликтовых растениях парка.

Отдыхающие в парке "Быханов сад" сегодня обнаружили сломанной одну из табличек, которая рассказывает посетителям о можжевельнике.

- Одни люди стараются и делают, а другие ломают, - комментирует случившееся автор фото Тимофей Чулюков.

- Идиоты, и ничего святого нет, - пишет другой пользователь соцсетей.

- Больше похоже на плохое качество работы исполнителей, не выдержала ветровой нагрузки, - не соглашается Михаил Борисов.

В МАУК "Культурные Пространства Липецка" отказались комментировать происшествие. 

img-big-0
img-small-0
13 409
#вандализм #парк

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А.

7 минут назад
А какая разница, оплатит все равно народ
ответить

Из соплей и палок

7 минут назад
там и буквы отваливались помниться.....
ответить

Лена

11 минут назад
гость, Умные люди,давно не живут в Липецке,все больше за городом.
ответить

Иван Ветров

21 минуту назад
Шалю однако,а вы такие впечатлительные.
ответить

гость

21 минуту назад
Перри Мейсон, Лена , на парк проект был , утвержденный . Ты же не из Липецка, девушка , ты про Липецк, Лена ,ничего не знаешь .
ответить

А если

22 минуты назад
Её привинтить или гвоздями прибить.Вы попробуйте.В СССР всё делали на совесть.
ответить

до того, как

34 минуты назад
а сначала в парках похозяйничали мэрша и реконструкторы
ответить

Перри Мейсон

36 минут назад
Лена, он методичку потерял)))
ответить

Alex

38 минут назад
такую дешевку и не жалко. молодцы что сломали. может ума хватит что то нормальное построить.
ответить

гость

42 минуты назад
Лена, потому что , ты не лена , а петя .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Происшествие в липецком парке попало на видео
#парк #Быханов сад
23
Происшествие в липецком парке попало на видео

53 минуты назад

Общество
Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки
#строительство
59
Около 30 липчан собрались, чтобы выступить против многоэтажной застройки

сегодня, 16:47

Общество
В Липецке 30 машин выйдут на борьбу с гололёдом
#благоустройство #гололёд
2
В Липецке 30 машин выйдут на борьбу с гололёдом

сегодня, 16:09

Общество
Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара
#торговля #общепит
9
Сегодня на нарушениях антикоронавирусных мер попались пекарня и два бара

сегодня, 15:25

Общество
На нарушениях антикоронавирусных мер вчера попались три магазина
#коронавирус #торговля
4
На нарушениях антикоронавирусных мер вчера попались три магазина

сегодня, 08:26

Общество
В Чаплыгинском районе горел храм
#пожар #УГПСС
18
В Чаплыгинском районе горел храм

вчера, 16:35

Общество