Общество
сегодня, 18:03
В Быхановом саду похозяйничали ветер или вандалы
13 409
Обнаружили оторванной одну из табличек, рассказывающих о реликтовых растениях парка.
Отдыхающие в парке "Быханов сад" сегодня обнаружили сломанной одну из табличек, которая рассказывает посетителям о можжевельнике.
- Одни люди стараются и делают, а другие ломают, - комментирует случившееся автор фото Тимофей Чулюков.
- Идиоты, и ничего святого нет, - пишет другой пользователь соцсетей.
- Больше похоже на плохое качество работы исполнителей, не выдержала ветровой нагрузки, - не соглашается Михаил Борисов.
В МАУК "Культурные Пространства Липецка" отказались комментировать происшествие.
- Одни люди стараются и делают, а другие ломают, - комментирует случившееся автор фото Тимофей Чулюков.
- Идиоты, и ничего святого нет, - пишет другой пользователь соцсетей.
- Больше похоже на плохое качество работы исполнителей, не выдержала ветровой нагрузки, - не соглашается Михаил Борисов.
В МАУК "Культурные Пространства Липецка" отказались комментировать происшествие.
13 409
Комментарии (13)
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А.
Из соплей и палок
Лена
Иван Ветров
гость
А если
до того, как
Перри Мейсон
Alex
гость