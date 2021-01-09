Культура

сегодня, 14:38

Колядки с ряжеными пройдут онлайн

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#концерт #Коляда
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Колядки с ряжеными пройдут онлайн

Песни, колядки с ряжеными и святочные гадания покажут в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 10 января в 17.00 ансамбль народной песни «Зень» им. В.Н. Владимировой представит новую святочную программу «Щедрый вечер». В прямом эфире в группах "Липецкого дома музыки" в соцсетях зрители увидят театрализованный концерт с новыми песнями, общерусскими обрядами, подблюдными гаданиями.

Такие концерты ансамбль проводит четвёртый год. В роли Сказительницы выступит художественный руководитель коллектива Арина Гридина.

- На сцене будут и глава колядующих Звездарь с имитаций Вифлееемской звезды, и забавная маскарадная Коза – куда уж без неё, и Мехоноша – тот, кто носит мешок на колядках, - отмечают в пресс-службе. - Ведь все, чем хозяева домов захотят одарить колядующих: конфеты, печенье, деньги и прочее, по старинным преданиям нельзя брать из рук в руки. А ещё на сцене - типажи из рассказа Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» - да такие, что дух захватывает.

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#концерт #Коляда
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Комментарии (2)

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конфеты съем сам

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