Подгоревшие завтрак и обед наделали много шума в центре Липецка

Четыре пожарных отделения вчера дважды выезжали на улицу Горького в Липецке.

Вчера спасатели дважды выезжали на подгорание пищи. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе гУ МЧС России по Липецкой области, оба вызова были на улицу Горького в Липецке.



8 января в 9 утра 4 пожарных отделения приехали на вызов в дом №15 на улице Горького, а в 13:56 поступил аналогичный звонок по дому №9А на улице Горького - туда также выезжали 4 пожарных отделения.



В обоих случаях соседи жаловались на дым и резкий запах гари. Но оказалось, что тушить нечего - просто подгорела пища: в первом случае - завтрак, во втором - обед.