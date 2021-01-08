Общество

46 минут назад

В Усмани хулиганы спили памятный крест

9 583
#казаки #крест
В Усмани хулиганы спили памятный крест

Атаман предрекает незавидную участь виновнику.

В Усмани неизвестные спилили поклонный крест, установленный шесть лет назад в память о событиях первой половины XVII века.

- Друзья! Дорогие участники группы! У нас ЧП! Памятный крест, установленный в 2014 году на месте событий 1633 года, когда маленький отряд в 200 человек (старики и женщины) задержал на неделю Крымскую Орду, сорвав выверенный по дням план захвата Москвы, варварски срезан, - пишет сообщество Казачий фестиваль «Татарский Вал».

Там же прикреплено обращение атамана станицы Усманской Елецкого казачьего округа Всевеликого войска Донского есаула Виталия Киселева.

- Я сделаю новый крест, сколько бы ты не злобствовал, - горит мужчина. - Можешь точить свою ножовку бесконечно. Я поставлю новый. А ты будешь жить с этим до конца твоих дней. Самое лучшее, что ты можешь сделать, прийти с покаянной. Это хоть немного облегчит твою без того незавидную участь.


9 583
#казаки #крест

Комментарии (9)

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дальнобойщик

3 минуты назад
Водитель со стажем...., Если ты действительно со стажем,то должен был видеть,ч то в СССР венки и памятники по всем дорогам стояли.
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Водитель со стажем....

7 минут назад
Что это за традицию внедрили-кресты, памятники,венки на дороге.Не трасса, а прям кладбище какое-то.Автодор, исправляй ошибки!
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Может

13 минут назад
В Усмани * спились?
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Гостья

15 минут назад
Перри Мейсон, какого ему хана,Мамая?
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Городу 48

18 минут назад
Опять два...... Памятник спилили а не спили......
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Джон Ленин

19 минут назад
Куда ж мы катимси? Памятник спили.....
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Animal Planet.

21 минуту назад
Похоже на сатанистов.
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Перри Мейсон

24 минуты назад
Хана пилильщику..
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