В Усмани хулиганы спили памятный крест

Атаман предрекает незавидную участь виновнику.

В Усмани неизвестные спилили поклонный крест, установленный шесть лет назад в память о событиях первой половины XVII века.- Друзья! Дорогие участники группы! У нас ЧП! Памятный крест, установленный в 2014 году на месте событий 1633 года, когда маленький отряд в 200 человек (старики и женщины) задержал на неделю Крымскую Орду, сорвав выверенный по дням план захвата Москвы, варварски срезан, - пишет сообщество Казачий фестиваль «Татарский Вал».Там же прикреплено обращение атамана станицы Усманской Елецкого казачьего округа Всевеликого войска Донского есаула Виталия Киселева.- Я сделаю новый крест, сколько бы ты не злобствовал, - горит мужчина. - Можешь точить свою ножовку бесконечно. Я поставлю новый. А ты будешь жить с этим до конца твоих дней. Самое лучшее, что ты можешь сделать, прийти с покаянной. Это хоть немного облегчит твою без того незавидную участь.