Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в результате падения с высоты

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в результате падения с высоты по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).





В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Днём 6 января 2021 года из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома по улице Шуминского города Липецка, выпал 15-летний школьник. От полученных травм подросток скончался.В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.