Происшествия

сегодня, 19:40

Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в результате падения с высоты

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#падение с высоты
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Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в результате падения с высоты

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в результате падения с высоты по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 

Днём 6 января 2021 года из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома по улице Шуминского города Липецка, выпал 15-летний школьник. От полученных травм подросток скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
1 1715
#падение с высоты
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Комментарии (1)

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Мизантроп

сегодня, 19:46
Нас ежедневно возбуждают! А толку.
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