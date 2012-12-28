Липецкая область стала одним из лидеров экорейтинга

Оценивались выполнение показателей национальных проектов, мнение жителей страны и эффективность регионального управления.

Липецкая область стала лидером в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2025 года. Она попала в число шести «отличников» страны по итогам работы исполнительных органов власти в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».Исследование экологического благополучия регионов по итогам 2025 года провели центр «Устойчивое развитие» российского государственного геологоразведывательного университета имени Серго Орджоникидзе при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Российская ассоциация по связям с общественностью. Его результаты представил на пресс-конференции в ТАСС председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин.Эксперты оценили комплексное выполнение показателей национальных проектов, качество окружающей среды по оценке жителей и эффективность регионального управления. Оценка Липецкой области оказалась в диапазоне 15-17 баллов — это соответствует зеленой зоне «отличника». Такие же высокие баллы оказались еще у пяти регионов — Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Челябинской и Московской областей.