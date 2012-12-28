Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Липецкая область стала одним из лидеров экорейтинга
Оценивались выполнение показателей национальных проектов, мнение жителей страны и эффективность регионального управления.
Исследование экологического благополучия регионов по итогам 2025 года провели центр «Устойчивое развитие» российского государственного геологоразведывательного университета имени Серго Орджоникидзе при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Российская ассоциация по связям с общественностью. Его результаты представил на пресс-конференции в ТАСС председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин.
Эксперты оценили комплексное выполнение показателей национальных проектов, качество окружающей среды по оценке жителей и эффективность регионального управления. Оценка Липецкой области оказалась в диапазоне 15-17 баллов — это соответствует зеленой зоне «отличника». Такие же высокие баллы оказались еще у пяти регионов — Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Челябинской и Московской областей.
