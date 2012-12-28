Все новости
сегодня, 17:28
Липецкая область стала одним из лидеров экорейтинга

Оценивались выполнение показателей национальных проектов, мнение жителей страны и эффективность регионального управления. 

Липецкая область стала лидером в экологическом рейтинге регионов России по итогам 2025 года. Она попала в число шести «отличников» страны по итогам работы исполнительных органов власти в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». 

Исследование экологического благополучия регионов по итогам 2025 года провели центр «Устойчивое развитие» российского государственного геологоразведывательного университета имени Серго Орджоникидзе при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Российская ассоциация по связям с общественностью. Его результаты представил на пресс-конференции в ТАСС председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин. 

Эксперты оценили комплексное выполнение показателей национальных проектов, качество окружающей среды по оценке жителей и эффективность регионального управления. Оценка Липецкой области оказалась в диапазоне 15-17 баллов — это соответствует зеленой зоне «отличника». Такие же высокие баллы оказались еще у пяти регионов — Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Челябинской и Московской областей.
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Педагог
19 минут назад
Во истину город Липецк - зелёная зона, так как весь город в бурьян, особенно в старых районах, дворы в зарослях как в дебрях. Это город - свалка. Леса в валежниках, заплетены плющом и мусором. Господа Министры, вы походите ногами по дворам города и перестаньте себе медали вешать, вы этого не заслужили.
Ответить
Липчанин коренной
22 минуты назад
Челябинск и Липецк совсем не ровня Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкессии и конечно Московскому региону! Как эти 2 откровенно неблагополучных города рядом встали ? Загадка
Ответить
во как
сегодня, 17:35
только онкология и ХОБЛ зашкаливает
Ответить
...
25 минут назад
Это побочка. На это не надо внимание обращать. Главное сказать, что Липецк впереди планеты всей! Глядишь и поверят...
Ответить
