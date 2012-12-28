Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место

По данным рейтинга, доходы липчан почти в 2,8 раза превышают прожиточный минимум.



Липецкая область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения, который подготовило РИА Новости.Так, соотношение доходов населения и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Липецкой области зафиксировано на уровне 2,76. Среднедушевые доходы липчан в третьем квартале 2025 года составили 60,5 тысячи рублей в месяц, а реальные доходы выросли на 4,6% к третьему кварталу прошлого года.Лидируют в рейтинге регионы Крайнего Севера: Ненецкий АО с показателем 5,85, ЯНАО (5,4) и Чукотский АО (5,08). В топ-10 также вошли Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области и Адыгея. Замыкают список Ингушетия, где среднего дохода хватает на 1,2 фиксированного набора товаров и услуг, Тыва (1,54) и Карачаево-Черкессия (1,63).