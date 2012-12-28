Все новости
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Обновление монумента на площади Героев в Липецке подорожало еще почти на 28 миллионов рублей
Общество
Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место
Экономика
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Кражу двух сотовых телефонов записала камера наблюдения
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
Экономика
376
сегодня, 14:23
7

Липецкая область в рейтинге регионов по доходам населения заняла 20-е место

По данным рейтинга, доходы липчан почти в 2,8 раза превышают прожиточный минимум. 

Липецкая область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения, который подготовило РИА Новости. 

Так, соотношение доходов населения и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Липецкой области зафиксировано на уровне 2,76. Среднедушевые доходы липчан в третьем квартале 2025 года составили 60,5 тысячи рублей в месяц, а реальные доходы выросли на 4,6% к третьему кварталу прошлого года.

Лидируют в рейтинге регионы Крайнего Севера: Ненецкий АО с показателем 5,85, ЯНАО (5,4) и Чукотский АО (5,08). В топ-10 также вошли Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области и Адыгея. Замыкают список Ингушетия, где среднего дохода хватает на 1,2 фиксированного набора товаров и услуг, Тыва (1,54) и Карачаево-Черкессия (1,63). 

Комментарии (7)

Василий
7 минут назад
Не густо... Когда- то было и получше...
Жительница
43 минуты назад
Сплошная ложь....
А шо
53 минуты назад
Пенсия в 15 тыс сюда входит?
Среднедушевые
сегодня, 14:42
доходы липчан в третьем квартале 2025 года составили 60,5 тысячи рублей в месяц. Хоть у кого-то, кто здесь читает, есть столько?
!!!
24 минуты назад
Есть и даже больше, работать надо....
Вопросов
11 минут назад
Есть и даже больше, работать надо.... По какой специальеости и где???
Николай
сегодня, 14:42
Я завидую своим землякам белой завистью, а я сколько - бы не работал больше 30 - 35т.р. никогда не получал, а 60,5 т. мне и во сне не снились. Интересная арифметика получается.
