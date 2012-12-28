Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Спорт
60
45 минут назад
МХК «Липецк» переодел нападающего во вратаря и выиграл с 12-й попытки
Радость какая – липецкие хоккеисты прервали серию поражений, длившуюся полтора месяца.
Беречь «Липецку» сегодня следовало не только ворота, но и… вратаря Кирилла Акатова, который из-за болезни других голкиперов остался единственным представителем своего амплуа в команде. Роль второго вратаря сегодня выполнял нападающий Глеб Верещагин, которому выдали соответствующую форму и широкую клюшку, но выходить на площадку ему не пришлось – пожалуй, к счастью для всех. Эпидемия накрыла не только вратарей: в распоряжении главного тренера Дмитрия Евстигнеева сегодня остались 5 защитников и 9 нападающих.
Игровой маятник качался в обе стороны. На 15-й минуте форвард гостей Илья Балабанов открыл счёт, за 6 секунд до первого перерыва выступающий за «Липецк» Иван Бутенко его сравнял – 1:1. На 23-й минуте липчанин Илья Заречнев забросил шайбу в большинстве, на что гости ответили голом Марка Марчинского на 28-й минуте тоже в неравных составах. И в третьем периоде команды обменялись голами. Данил Матвеев вывел «Прогресс» вперёд на 44-й минуте, Артём Худин восстановил «статус-кво» на 48-й минуте и вновь в большинстве – 3:3.
Больше голов зрители не увидели – до серии буллитов. Впрочем, и с реализацией штрафных бросков у обеих команд дела обстояли крайне плохо. По четыре (!) попытки липецкие и удмуртские снайперы запороли. Затем у «Прогресса» на забил ещё и бросавший пятый Игорь Бородинов, у липчан наконец-то сумел отличиться Максим Рихард, шайба которого и стала решающей.
Но вообще с «Липецку» не мешало бы потренировать выходы один на один с вратарём. С учётом вчерашней игры липецкие кудесники клюшки не реализовали 11 (!) буллитов подряд, и только 12-я попытка Рихарда увенчалась успехом.
В турнирной таблице «Липецк» 11-й из 13-ти команд – 22 матча, 16 очков. До зоны плей-офф всего 2 очка, так что поезд пока ещё не ушёл, если начать выигрывать чаще, чем один раз в полтора месяца.
На матче присутствовали 556 зрителей – четверть «Звёздного». Посещаемость на уровне лучших матчей футболистов «Ельца» в первенстве СФФ «Центр».
0
0
0
0
0
Комментарии