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57 минут назад
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро
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Курс евро и доллара заметно упал по отношению к рублю в начале нового года.
Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти, о чем говорят данные Московской биржи. Курс доллара на утро 4 января падал на 69 копеек и достиг 73,72 рубля, - пишет Газета.ru.
Курс евро уменьшился на 1,09 рубля, до 90,42 рублей.
Российская валюта укрепляется одновременно с ростом российского рынка акций. В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта, - передает РБК.
Индекс РТС по состоянию на 10:34 по московскому времени вырос на 2,5% — до 1423,2 пункта.
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,36% - до $53,02 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,14% и торгуется на уровне $49,67 за баррель.
Курс евро уменьшился на 1,09 рубля, до 90,42 рублей.
Российская валюта укрепляется одновременно с ростом российского рынка акций. В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта, - передает РБК.
Индекс РТС по состоянию на 10:34 по московскому времени вырос на 2,5% — до 1423,2 пункта.
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,36% - до $53,02 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,14% и торгуется на уровне $49,67 за баррель.
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