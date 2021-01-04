В России

57 минут назад

Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро

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#курс валют

Курс евро и доллара заметно упал по отношению к рублю в начале нового года.

Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти, о чем говорят данные Московской биржи. Курс доллара на утро 4 января падал на 69 копеек и достиг 73,72 рубля, - пишет Газета.ru.

Курс евро уменьшился на 1,09 рубля, до 90,42 рублей.

Российская валюта укрепляется одновременно с ростом российского рынка акций. В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта, - передает РБК.

Индекс РТС по состоянию на 10:34 по московскому времени вырос на 2,5% — до 1423,2 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 2,36% - до $53,02 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 2,14% и торгуется на уровне $49,67 за баррель.
109
#курс валют

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