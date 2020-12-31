Общество

28 минут назад

Жалобы на отсутствие отопления в поселке Тракторостроителей единичны

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#отопление #авария
Жалобы на отсутствие отопления в поселке Тракторостроителей единичны

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

Тепло к домам жителей и учреждениям поселка Тракторостроителей после ремонта на магистральном трубопроводе подали еще вчера, но есть оно еще не у всех, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

- Дома подключили к отоплению сотрудники эксплуатационных компаний, - рассказали в администрации Липецка. - В течение ночи авариная служба стравливала воздух из систем отопления. Сегодня эта работа закончится.

Также в мэрии заверили, что серьезных проблем с отоплением нет. В диспетчерскую службу поступают единичные жалобы.
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#отопление #авария

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