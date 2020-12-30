Погода в Липецке

сегодня, 13:40

В Липецкой области заметно потеплеет

2 537
#потепление
В Липецкой области заметно потеплеет

В ближайшие трое суток местами пройдут слабые дождь и мокрый снег, возможен туман, гололед, 2 января осадки станут более интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие мокрый снег и дождь, туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, слабые мокрый снег и дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов. 

День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза.  
2 537
#потепление

Комментарии (2)

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Вася

17 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Это хорошо

сегодня, 13:48
Дольше можно прожить в случае очередного ремонта магистрального водопровода.
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