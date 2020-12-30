сегодня, 13:40
В Липецкой области заметно потеплеет
В ближайшие трое суток местами пройдут слабые дождь и мокрый снег, возможен туман, гололед, 2 января осадки станут более интенсивными. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, слабые мокрый снег и дождь, туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.
День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза.
Вася
Это хорошо