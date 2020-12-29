Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»

Акция «С Новым годом, ветеран!», проводимая «Волонтерами Победы», проходит с начала декабря. В Липецкой области старт ей дал губернатор региона Игорь Артамонов, а подарки – продуктовые наборы - получат почти 500 фронтовиков.

Вместе с «Волонтерами Победы» двух липецких фронтовиков навестил и поздравил с Новым годом вице-губернатор, член регионального политсовета Дмитрий Аверов. Одним из ветеранов стал Иван Петрович Кашеваров из поселка Тракторостроителей, которому в этом году исполнилось 92 года. На фронт Иван Петрович ушел совсем юный, воевал под Сталинградом. После тяжелого ранения охранял склады с боеприпасами. После окончания войны приехал в Липецк. Несмотря на почтенный возраст, ветеран старается быть в курсе событий – с волонтерами он обсудил последние новости страны и региона, а гостей встретил в своей парадной форме: надел пиджак с орденами. Поздравления также принял еще один фронтовик, Иван Константинович Воронин из поселка Дачный.«Мы поздравляем наших ветеранов войны с наступающим Новым годом, - сказал Дмитрий Аверов. - От всей души желаем им здоровья, мира и добра. В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Примите слова благодарности за ваш подвиг в военное время и за доблестный труд в мирное время».