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Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»

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#Дмитрий Аверов #ветераны
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Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»

Акция «С Новым годом, ветеран!», проводимая «Волонтерами Победы», проходит с начала декабря. В Липецкой области старт ей дал губернатор региона Игорь Артамонов, а подарки – продуктовые наборы - получат почти 500 фронтовиков. 

Вместе с «Волонтерами Победы» двух липецких фронтовиков навестил и поздравил с Новым годом вице-губернатор, член регионального политсовета Дмитрий Аверов. Одним из ветеранов стал Иван Петрович Кашеваров из поселка Тракторостроителей, которому в этом году исполнилось 92 года. На фронт Иван Петрович ушел совсем юный, воевал под Сталинградом. После тяжелого ранения охранял склады с боеприпасами. После окончания войны приехал в Липецк. Несмотря на почтенный возраст, ветеран старается быть в курсе событий – с волонтерами он обсудил последние новости страны и региона, а гостей встретил в своей парадной форме: надел пиджак с орденами. Поздравления также принял еще один фронтовик, Иван Константинович Воронин из поселка Дачный.  
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«Мы поздравляем наших ветеранов войны с наступающим Новым годом, - сказал Дмитрий Аверов. - От всей души желаем им здоровья, мира и добра. В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Примите слова благодарности за ваш подвиг в военное время и за доблестный труд в мирное время». 

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#Дмитрий Аверов #ветераны
3

Комментарии (3)

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Фокс

19 минут назад
Примите слова благодарности за ваш подвиг в военное время и за доблестный труд в мирное время и "сидорок", в котором просматривается несколько апельсинов, коробка со спиртным и ещё какая-то мелочёвка общей суммой, видимо, рубля на полтора-два. Низкий вам поклон за заботу, посмотрите на одежёнку ветеранов..........
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некультурный

57 минут назад
Могли бы доставку подарка организовать,да пиарились меньше и заразу ветеранам не носили.
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1

сегодня, 17:42
блин, дожили, вместо нормального подарка, продукты!!!! Сами подтверждают,что ветеранам жрать нечего! Больше цензурных слов нет.
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