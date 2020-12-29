сегодня, 17:28
Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»
Акция «С Новым годом, ветеран!», проводимая «Волонтерами Победы», проходит с начала декабря. В Липецкой области старт ей дал губернатор региона Игорь Артамонов, а подарки – продуктовые наборы - получат почти 500 фронтовиков.
«Мы поздравляем наших ветеранов войны с наступающим Новым годом, - сказал Дмитрий Аверов. - От всей души желаем им здоровья, мира и добра. В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке. Примите слова благодарности за ваш подвиг в военное время и за доблестный труд в мирное время».
Фокс
некультурный
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