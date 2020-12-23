14 улиц Липецка останутся без холодной воды

24 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 35г, 35г вл.1, 35г вл.3, 35г вл.4, 35г вл.5, 41, 43, вл. 51 по улице Волгоградской, №№ 1, 10, 15 по улице Флерова, № 15 по улице Герцена, вл. 4 по улице Тимирязева, №№ 2а, 8, 10 по улице Чехова, №№ 2а вл. 2, 11, 17, 19, 21, 25 по улице 30 лет ВЛКСМ, №№ 14, 16 по улице Никитина, №№ 5, 26 по улице 3 Сентября, а также жители частного сектора улиц Чехова, Воронежской, Степной, Гвардейской, Донской. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу улица 3 Сентября, 26.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 4, 6 по улице Кувшинова, №№ 89, 99, 101, 103, 105, 111 по улице Московской – воду можно будет набрать возле дома № 105 по улице Московской. Холодной воды также не будет в домах №№ 4, 12 по улице Вавилова и в частном секторе улицы Вавилова – воду подвезут к дому № 20 на этой же улице.



С 09:00 до 17:00 без тепла и горячей воды останется дом № 1 по улице Кутузова.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 28, 30 по улице Советской, а также на улицах Липецкой, Асфальтной, Привокзальной, Кибальчича. С 10:00 до 15:00 обесточат дома №№ 129, 131 по улице Гагарина.



Отключения воды, тепла и света произведут из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

