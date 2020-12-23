22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Усмани на улице Ленина 22-летний водитель «Дэу-Нексии» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил сбил 68-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1923 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1524 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.