сегодня, 08:44
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1923 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1524 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
Гость
Я
Лавочница