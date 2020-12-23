Происшествия

сегодня, 08:44

22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину

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#авария #ДТП
22-летний водитель сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Усмани на улице Ленина 22-летний водитель «Дэу-Нексии» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил сбил 68-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1923 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 9 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1524 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Гость

2 минуты назад
Лавочница, я про тебя
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Я

6 минут назад
Кто разрешил мужикам права выдавать? То давят людей, то аварии устраивают. Сколько можно это терпеть? Сядут за руль и строят из себя королями дорог. А ещё задавят кого нибудь и сбегают с места происшествия. Превелись мужики. За вождение им 2.
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Лавочница

54 минуты назад
Пешеход всегда виновен в неаезде на него. Обзор у него лучше чем у водителя и он гораздо маневреннее автомобиля.
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