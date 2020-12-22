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Самоизоляция изменила потребительские привычки россиян

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#самоизоляция
Самоизоляция изменила потребительские привычки россиян

Люди стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно, свидетельствуют данные аналитиков платежного сервиса ЮKassa (платежный сервис ЮMoney). 

Так, средний чек на продукты с доставкой и готовую еду в 2020 году вырос в 3,4 раза. Примерно в 2,8 раза возросло количество платежей на сервисах с фильмами, музыкой и другим развлекательным контентом, сообщают «Известия»

А вот у площадок с билетами на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты по этому показателю «низкий сезон». Там количество платежей упало на 37% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании. 

— Новые экономические реалии вынуждают людей, с одной стороны, выбирать только необходимые товары и отказываться от крупных покупок. С другой — режим самоизоляции стимулирует рост покупательского спроса на кино, музыку, видеоигры и другие цифровые товары, — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев. 

Кстати, на площадках с курсами, мастер-классами и тренингами за год платежей стало больше почти на 50%, подсчитали аналитики. 
118
#самоизоляция

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