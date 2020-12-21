Общество

18 минут назад

В Липецкой области заработала «горячая линия» по фактам повышения цен на продукты

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#торговля #цены
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В Липецкой области заработала «горячая линия» по фактам повышения цен на продукты

А несколько липецких торговых сетей выразили готовность присоединиться к соглашению о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в нашем регионе организована «горячая линия» в целях получения оперативной информации о фактах повышения цен, обработки и выявлении признаков нарушения контролируемого антимонопольного законодательства. Сообщать о фактах повышения цен на отдельные социально значимые виды продуктов можно по телефону: 27-01-96.

В перечень продовольственных товаров, в отношении которых служба осуществляет мониторинг оптово-отпускных цен, входят говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая - ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Так же Липецким УФАС России заключено соглашение об информационном сотрудничестве в сфере мониторинга цен с Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, подготовлен план мероприятий по обеспечению оперативного обмена информации, действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, выявления признаков нарушения контролируемого антимонопольного законодательства, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждении дел, обеспечено взаимодействие с прокуратурой Липецкой области для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Несколько липецких торговых сетей, вслед за федеральными, выразили готовность присоединиться к соглашению о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Контролировать выполнение обязательств торговыми сетями будет, в том числе и Липецкое УФАС России. Кроме того, фиксируется обеспечение соблюдения условий соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, подписанных Минсельхозом России, Минпромторгом России с торговыми сетями, поставщиками и производителями продовольственных товаров страны.

По данным мониторинга на 18 декабря, в Липецкой области средние цены на сахар-песок выросли с 31,4 рубля в апреле до 48,45 рубля в декабре, на масло подсолнечное – с 74,45 в апреле до 102,5 рубля в декабре.
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#торговля #цены
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Комментарии (3)

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Гость

6 минут назад
Почему в частных пекарнях хлеб не дешевеет? Закрывайте их тогда 39 руб. бухана хлеба, ведь тогда и закупочные цены муки снижены. Все магазины лимака закрыли а этим нет не какого контроля поэтому они и пользуются этим .
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И что толку она заработала то???

7 минут назад
Был как то момент группа лиц бегала по магазинам цены смотрела )))) смысла то нет совсем в этом)
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