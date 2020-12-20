В Липецкой области днем до -11

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние антициклона с востока — погода ожидается облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, днем будет от 6 до 11 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.



21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза.